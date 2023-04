Se mantiene el pulso entre el Gobierno y la Junta de Andalucía por los regadíos en el entorno de Doñana

El choque entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía continúa. Después de que Bruselas advirtiese ayer al consejero de Medio Ambiente de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, del riesgo que puede suponer la proposición de ley planteada por el PP y Vox, hoy la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha subido el tono en el Consejo de Ministros.

Tras asegurar que la proposición de ley es "incompatible con el plan de recuperación de Doñana" y que ha generado "preocupación y rechazo más allá de nuestras fronteras, poniendo en peligro el parque", la ministra ha dicho que solo se reunirá con la Junta cuando esa proposición "quede expresamente descartada".

La ministra no solo ha rechazado la proposición, también ha cargado contra consejero de Medio Ambiente que se reunió ayer con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. “O bien el consejero andaluz no entiende cómo funcionan las instituciones europeas y en qué consisten los tratados e implicaciones de una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo, o es un comentario tan frívolo que no está legitimado para ejercer las funciones de su cargo”, criticaba.

Cierre de todos los pozos para 2025

En la misma rueda de prensa Ribera se ha comprometido a cerrar todos los pozos ilegales del entorno del parque de Doñana antes de que culmine 2025: "Hemos cerrado mas de 200 pozos ilegales y de forma voluntaria casi 500 legales... El calendario permite cerrar todas las obras en 2025".

Según Ribera, esto es una muestra más del "compromiso total del Gobierno con Doñana".

La Junta de Andalucía vuelve a pedir una reunión

Mientras desde Andalucía, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, Fernández-Pacheco, ha contestado a Ribera: "No salimos de nuestro asombro con las declaraciones de Teresa Ribera, primero insultos y ahora esta negativa a sentarse a hablar".

En esa rueda de prensa el consejero ha vuelto a pedir "diálogo" al Gobierno. "A ver qué alternativas tienen los que nos critican... A qué tienen miedo de no querer hablar con la Junta, eso tendrán que contestarlo los que crean crispación", ha criticado al tiempo que lanzaba un dardo a Pedro Sánchez: "El Gobierno de Sánchez ha presumido de diálogo, se ve que con Andalucía no hablan".