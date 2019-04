Maíllo, sobre Jordi Sànchez: "Lo proponen para seguir alargando esta matraca"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha criticado que los independentistas sigan "con el mismo planteamiento subrealista y manteniendo ese fraude al conjunto de los ciudadanos que les han votado". "Puigdemont no podía ser presidente en la distancia y lo que hizo fue reconocer la fortaleza del Estado", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, Maillo considera que la propuesta de Jordi Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalitat es para "seguir provocando a estado". "Yo creo que lo proponen para seguir alargando esta matraca", ha apuntado tras asegurar que Sànchez "tiene escasas posibilidades, por no decir nulas, de ser presidente".

Maíllo ha criticado a Ciudadanos por no proponer a Inés Arrimadas como presidenta de la Generalitat. "Arrimadas tiene que dar el paso, para que por lo menos lo intente", ha instado.

"No existe ni va a existir la República en el exilio", ha asegurado. El coordinador general del PP aclara que Carles Puigdemont"será una persona prófuga que vivirá no sabemos de qué pero no del dinero público" en Bruselas.