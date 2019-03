Magdalena Álvarez renuncia a la vicepresidencia del BEI tras su imputación en el caso de los ERE

La exministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez ha decidido renunciar a su puesto de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, según ha dicho ella misma.

Alvarez, exconsejera andaluza de Hacienda, está imputada por la juez Mercedes Alaya en el caso sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en Andalucía y desde entonces el Gobierno español ha apelado a su "responsabilidad" para pedirle que dejase su puesto.

La exministra ha asegurado -en declaraciones a Antena3- que su marcha "no tiene absolutamente nada que ver" con su situación de imputada, sino más bien con la presión del PP.

"Mi puesto lo quieren para otro y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Esto me da hasta miedo", añadió la vicepresidenta del BEI en declaraciones anteriores a la cadena SER. Magdalena Álvarez desvinculó su renuncia al cargo de su imputación en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, "no tiene absolutamente nada que ver", insistió, ya que su situación procesal en la actualidad es la misma que la que ya tenía hace un año.

"A mi me imputan hace un año, en julio de 2013 y cuando me imputaron llamé personalmente al ministro De Guindos (titular de Economía) y me dijo no te preocupes, tú sigue trabajando, que aquí no pasa nada, que sabemos qué es esto. Aquel hubiera sido el momento de decirme que me fuera".

Ahora, dijo Álvarez, casi un año después, el Gobierno del PP ha pedido una investigación y ha intentado que se votara en el BEI su continuidad como vicepresidenta e incluso, añadió, "buscando votos" en su contra. "La imputación es una buena excusa -dijo con ironía la exministra de Fomento-, pero una excusa que cronológicamente no encaja para nada".

La también exconsejera de la Junta de Andalucía criticó al PP por poner el foco en su imputación y no hacer lo mismo con otros miembros de su formación política, incluso, en el ámbito internacional, con la máxima dirigente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, que también está imputada "exactamente igual que yo. La imputación no es una condena", añadió. Magdalena Álvarez defendió su inocencia en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía y dijo estar segura de que se demostrará en las instancias judiciales.

Álvarez fue imputada en 2013 por la juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía, por considerar que existen indicios de que ha cometido los delitos de malversación y prevaricación durante su etapa como consejera de Economía y Hacienda de la Junta, al ser responsable del procedimiento de concesión de subvenciones sociolaborales. A principio de mayo, la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó el recurso de Álvarez en contra de su imputación.