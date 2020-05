Madrid y Barcelona podrían permanecer en la Fase 0 de la desescalada por coronavirus

Las Comunidades Autónomas tienen hasta las 14:00h para solicitar el avance de sus provincias desde la Fase 0, en la que nos encontramos ahora, a la Fase 1 de la desescalada por el coronavirus. Un paso que en principio será bastante generalizado, con dos dudas principales: Madrid y Barcelona. Son las zonas más pobladas de España y también las más afectadas por la pandemia de coronavirus. Pasar de fase depende tanto de la evolución de contagios como de las capacidades sanitarias para responder ante posibles rebrotes.

De las Comunidades Autónomas que de momento no han comunicado su disposición de seguir avanzando en la desescalada, las que son partidarias de que se haga por áreas sanitarias y no por provincias. Todo apunta a que Barcelona y su área metropolitana no pasarán a la Fase 1 el próximo lunes 11 de mayo: "Vamos a analizar bien región a región, las zonas más pobladas se tienen que vigilar muy especialmente", dice Alba Vergés, consejera de Salud de Cataluña. La decisión aún no está tomada y dependerá, en última instancia de Sanidad.

Madrid tampoco está claro si podrá pasar: "No podemos plantear nuestra estrategia de control de la enfermedad en la esperanza de una vacuna", anunció Fernando Simón. Por eso, el Gobierno se compromete a que se hagan pruebas de la COVID-19 en los centros de salud en no más de 48 horas desde que se tienen síntomas. Esos resultados serán ahora clave para avanzar o retroceder de fase: "Queremos detectar cualquier posible indicio que nos lleve a pensar en que va a haber un rebrote", cuenta Simón.

Estas son las provincias que dicen ya pueden pasar a la siguiente Fase 1: Huelva, Almería, Murcia, Navarra, toda Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y las islas de Ibiza y Menorca. Hay otras que están en duda y el plazo para pedir el cambio de fase termina este miércoles a las 14:00h. Mientras, los fallecidos vuelven a subir ligeramente hasta los 185, igual que los contagiados, que se duplican en las últimas horas hasta los 867.