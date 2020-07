Madrid: Rebrotes de coronavirus en Madrid y últimas noticias de hoy viernes 17 de julio, en directo

El Real Madrid ya es campeón de la Liga en un escenario marcado por el coronavirus tanto en la victoria como en la celebración. Los aficionados dieron una lección mundial de responsabilidad sin salir a las calles. Consulta los nuevos rebrotes y los datos de contagios y últimas noticias del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Sigue la última hora de Madrid hoy viernes 17 de julio en Madrid.

Ejemplar actitud de los aficionados del Real Madrid

Hubo responsabilidad y celebraciones en la intimidad. Los madridistas atendieron los llamamientos del club y de las autoridades y no se lanzaron a las calles de Madrid a celebrar el título de Campeones de Liga. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso lo agradecía en un tuit: "Gracias a todos los madridistas que este año, por responsabilidad, no os habéis acercado a la diosa Cibeles. Los madrileños están muy concienciados con el Covid y se nota". El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida coincide:"La actitud está siendo ejemplar. Está a la altura de la responsabilidad que hemos tenido estos meses. Quiero agradecer de nuevo el llamamiento que hizo el Madrid a que los aficionados no vayan a Cibeles".

Este viernes no habrá paseo triunfal pero sí recepción al club por las autoridades.

Más contagios y dos fallecidos en los últimos siete días

Las cifras de contagios siguen en un ascenso que parece imparable. El director de Alertas, Fernando Simón, ha asegurado que en las últimas 24 horas se han detectado 580 positivos, 190 más que el día anterior. En la Comunidad de Madrid se han producido dos fallecidos en los últimos siete días.

Han muerto dos personas en Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid, y uno en Castilla y León, Navarra y País Vasco. En total desde el inicio de la pandemia Sanidad reconoce 28.416 muertos.

Polémica por la promesa de test en San Sebastián de los Reyes

Polémica en San Sebastián de los Reyes a cuenta de la promesa de hacer test a la población. El Pleno de San Sebastián de los Reyes ha aprobado a propuesta del PP y con los votos de Vox e Izquierda Independiente y la abstención del resto de fuerzas políticas, una comisión que investigue según los populares el “presunto engaño masivo” del Ejecutivo integrado por PSOE y Cs.

Los alcaldes de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes, Rafael Sánchez Acera y Narciso Romero (ambos del PSOE), celebraron el 29 de mayo una rueda de prensa en la que aseguraron que habían solicitado de manera conjunta realizar esos test para conocer la incidencia del coronavirus entre su población, como ha hecho Torrejón de Ardoz.

Comisión de reconstrucción en la Comunidad de Madrid

La Asamblea de Madrid 'reprobó' en la sesión del jueves al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, con los votos del PP, Cs y Vox por su gestión en la pandemia. El tono del debate subió tanto que el presidente de la Asamblea lo comparó con "una guardería". Este viernes se celebra una nueva sesión de la “Comisión de estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid”