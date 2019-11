Los vecinos de Castronuño se movilizan para que devuelvan el sueldo al alcalde

La solidaridad llega a todos los rincones de España. Kika Hernández lleva dos días, casa por casa, recogiendo firmas.

Ella es la encargada de promover la iniciativa para que el alcalde de Castronuño pueda recuperar su sueldo de 814 euros mensuales, retirado por votación en el último pleno municipal.

"El problema es que si yo me dedico a otro trabajo, no podré emplear todo el tiempo que me gustaría en cuidar del Ayuntamiento", nos comenta el alcalde.

"No tiene que estar cobrando porque esto no es un pueblo cuyos número de habitantes permita mantenerle un sueldo de esa cantidad", dicen desde la oposición.

Actualmente, la localidad vallisoletana de Castronuño la habitan 860 personas. El alcalde, de Izquierda Unida, trabaja como carpintero y sostiene que es "imposbible" compaginar ambas funciones.

Mientras Kika se pasea por las casas de los vecinos. Otra vecina, María, se encarga de captar firmas a través de internet. "Estamos muy contentos", nos dice María.

En total, llevan recogidas más de 500 firmas, cuando apenas unos 237 vecinos votaron al alcalde.