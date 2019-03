Los políticos "recuperan" a Franco por la crisis de Cataluña

En política, tarde o temprano todo vuelve, y el el último ejemplo lo encontramos este miércoles cuando Esquerra Republicana (ERC) se empeña en refrescar nuestra historia con ganas de devolver a la actualidad el nombre del dictador Francisco Franco.

Este miércoles, fue el PDeCat, y le aplaudían en el Congreso cuando dijo "A ser Franco no le gana nadie". Aunque sólo es una anécdota comparada con el tiempo que el independentismo lo lleva repitiendo en Cataluña.

El president catalán, Carles Puigdemont ha rescatado "la dictadura" el día que proclamó y suspendió la independencia o en su declaración para criticar el 155.

Es casi como un mantra repetitivo que admite sinónimos como 'fascista' pero que no empezó a usarse a raíz de las cargas policiales, sino mucho antes. Antes incluso del referéndum ilegal del 1 de octubre. Exagerado o no, el paralelismo ya está en la calle, impregnando no solo el discurso ciudadano, también el del resto de partidos.

Constantes menciones a Franco que al final sirven de excusa para recuperar canciones olvidadas o trazar paralelismos pensando solo en el interés político.