Los planes de los candidatos a las elecciones catalanas el día de reflexión: familia, series y desconexión

A menos de 24 horas para ir a votar en las elecciones de Cataluña 2021 se pone fin a quince días de campaña electoral con los vetos cruzados entre todos los partidos. Este sábado es la jornada de reflexión en Cataluña.

Los planes del cabeza de lista de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, pasan, después de la ronda de fotografías electorales, por pasear por la Barceloneta y, más tarde, disfrutar de una tarde de sábado en su casa con sus hijos, según fuentes del partido.

Por su parte, el vicepresidente del Govern y candidato de ERC en las elecciones catalanas 2021, Pere Aragonès, tiene un plan gastronómico con producto casero para el mediodía.

Descanso con familia y series es un deseo común en otros candidatos, como es el caso del socialista Salvador Illa, a quien le habría gustado ir a ver el documental 'Maragall i la lluna', que se proyecta estos días en algunos cines de Barcelona, pero al vivir en el municipio de La Roca del Vallès no podrá hacerlo, dadas las restricciones de movilidad comarcal vigentes en Cataluña.

La candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach, quiere reposo tras "estas semanas tan intensas": "Me dejaré cuidar, unos amigos me harán un arroz al horno; esta vez no me lo haré yo. Por la tarde, me apetece mucho hacer sofá, manta y peli", asegura la aspirante de los comunes.

Por su parte, la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, comerá con su madre, su hermano y sus dos hijos, por la tarde paseará a su perrita por su ciudad, Igualada (Barcelona), y el resto del día lo dedicará a disfrutar de su familia.

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, aprovechará el día para hacer una buena caminata por la Sierra de la Marina y visitar a un amigo enfermo, y se pondrá luego manos a la obra para preparar escudella y croquetas.

Alejandro Fernández, candidato del PPC, se desplazará hasta su domicilio habitual, en Tarragona, y pasará la tarde tumbado en el sofá viendo una película junto a su familia, después de unos días difíciles, ya que en plena campaña su mujer se tuvo que someter a una intervención quirúrgica de la que ya se está recuperando.

Y el aspirante de Vox, Ignacio Garriga, dedicará la jornada a estar con sus cuatro hijos, con los que hará manualidades con plastilina, cartulinas y cartones en casa.