En la entrevista que el líder de Podemos ha protagonizado en Antena 3 Noticias, Pablo Iglesias deja diez frases a tener en cuenta. Éstas serían clave para resolver su posición de cara a las futuras negociaciones que puedan llevarse a cabo.

Nos ha sorprendido la respuesta negativa

En el momento en el que Iglesias ha sido preguntado por si había hablado con Pedro Sánchez antes de enviarle el documento ha afirmado que han conversado por WhatsApp y que ha sido al primero al que le ha hecho entregar el documento al igual que su compañero Pablo Echenique se lo ha enviado a Lastra y a Clavo. "Ha sido un intercambio de comentarios, me ha dicho que lo leería". "Me ha sorprendido la respuesta negativa por parte del Partido socialista, explica el líder de Unidas Podemos.

Respecto a la coalición de la derecha establecida en la capital, Iglesias a anunciado que es posible un gobierno de coalición puesto que ya se está llevando a cabo en lugares como La Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra, Aragón...De este modo insta a que es momento de dejar de perder el tiempo y ponerse a trabajar respetando la voluntad de la gente.

Asegura que desde su partido no pretenden ponerse a trabaja el último día de septiembre y por eso han enviado desde ya un documento iniciando otra vez negociaciones ya que cuando alguien no tiene mayoría absoluta significa que la gente le está diciendo que negocie con otro partido, explica Iglesias exclamando que el PSOE no puede pretender tener todo el poder sin haber conseguido mayoría absoluta en las elecciones.

También, respecto al veto que Pedro Sánchez impuso para llevar a cabo un gobierno de coalición, Iglesias asegura que esa excusa no iba a servir y que el es capaz de volver a echarse a un lado, este sería uno de los motivos por el que su partido recalca que ellos no están abierto a a negociar pero que si Pedro quiere elecciones "que lo diga abiertamente" aunque también recalca que sería una irresponsabilidad llevar a los españoles a unas nuevas elecciones.

Respecto a la desconfianza que existía entre ambos partidos, PSOE y Podemos, durante la investidura, Iglesias ha asegurado que la desconfianza de la ciudadanía en los políticos está garantizada y que "hacen bien" puesto que para Iglesias la clave de las relaciones políticas "no puede ser la confianza, tiene que ser las garantías". Afirma esto ya que con "las cosas firmadas se construye la confianza!, asegura Pablo Iglesias.

Este es otro delos titulares que nos ha dejado en la entrevista a Antena 3 Noticias el líder de Podemos. Continúa remarcando que las palabras se las lleva el viento y que de lo único de lo que uno se puede fiar es y, reitera, "de las garantías"

Ante esto respalda y defiende a sus "casi cuatro millones de votantes" ante la pregunta si volvería a abstenerse para poder formar gobierno y que los españoles se olviden de nuevas elecciones.Asegura además que "en democracia todas las formaciones políticas tienen derecho a gobernar"

Pablo Iglesias continúa con la tónica que ha venido repitiendo durante los últimos meses. Asevera que ellos están dispuestos a negociar y que no piden nada que sea ajeno a los países europeos de nuestro entorno y a la que ocurre en todas las comunidades autónomas donde el partido socialista no tiene mayoría absoluta.

Tras esta frase, Iglesia sentencia que quien tiene la responsabilidad de no llevar a este país a elecciones es Pedro Sánchez. "Nosotros se lo estamos poniendo muy fácil".

Finalmente, en la entrevista que la periodista Esther Vaquero, le ha realizado a Iglesias, éste ha sido cuestionado sobre la decisión del Gobierno respecto al Open Arms. Iglesias ha afirmado que ha hecho bien pero que no debería haber esperado durante quince días para haber tomado esa decisión ya que en ese tiempo transcurrido, las personas que estaban baradas en el mar ya podrían estar siendo atendidas en España.