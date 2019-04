Los CDR se enfadan con Torra: le acusan de tirar la toalla ante Pedro Sánchez

TRAS LA REUNIÓN EN MONCLOA

Los CDR han reclamado al Govern que tiren adelante con lo que prometieron en campaña electoral o que dimitan: "No aceptamos pactos ni cambios de rumbo". "No estamos aquí para hablar de estatut. No hemos llegado hasta aquí para tirar la toalla", han sentenciado, añadiendo hashtags como 'República o dimisión' y 'No al procesismo'.