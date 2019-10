Los concejales de Baena llevan cinco meses sin cobrar al no ponerse de acuerdo con el sueldo

Los concejales de Baena, en Córdoba, llevan cinco meses sin cobrar porque no se ponen de acuerdo con lo que tienen que cobrar cada mes.

La alcaldesa, la popular Cristina Piernagorda, propuso bajar los sueldos pero no llegan a un acuerdo en el ayuntamiento, compuesto por el PP, por Ciudadanos, y por el partido independiente, -con exsocialistas- y llevan sin cobrar desde junio.

Cinco meses en los que, por ejemplo, la propia alcaldesa, ha dejado de ganar unos 14.500 euros brutos en este tiempo. Muchos, han tenido que volver a sus trabajos porque no llegan a final de mes.

La situación comienza a ser desesperada en este ayuntamiento del municipio cordobés de 19.000 habitantes. Y aunque ya preparan la Navidad los regalos no parecen llegar a los miembros del equipo de gobierno. No cobran porque no se ponen de acuerdo en el sueldo y así llevan cinco meses.