Lola Sánchez, Eurodiputada por Podemos: "No estamos en el Parlamento por dinero"

A menos de un mes de debutar como Eurodiputada en Bruselas Lola Sánchez sigue trabajando como camarera en Cartagena: "Para empezar porque no me queda más remedio, no tengo otra fuente de ingresos y tengo que vivir de algo. Además me han encantado volver y que mis compañeros me felicitaran".

La número cuatro de Podemos ha señalado que "No hay otra cosa, hay que vivir de lo que sea. He trabajado de profesora, de comercial y de profesora de Español en el extranjero pero hasta eso está complicado porque hay muchos Españoles fuera de nuestro país".

Lola Sánchez ha asegurado que entro en la política a raíz del 15-M, "A mucha gente nos despertó las ganas de hacer algo. Nos dimos cuenta de que algo estaba fallando, que no nos representaban".

Esta camarera de Cartagena afirma que el primer paso de Podemos en Bruselas "es demostrar que no estamos aquí por dinero, por eso no vamos a cobrar los 8.000 euros que cobra un Eurodiputado" y añade que "vamos a pedir al resto de Eurodiputados que hagan lo mismo, no es el momento de cobrar esos dinerales cuando lo que abunda es el trabajo precario y muchísimas familias con cero ingresos".