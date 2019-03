'Libres e Iguales', un movimiento cívico contra la independencia de Cataluña

'Libres e iguales', es el nombre del movimiento cívico presentado hoy que tiene como objetivo movilizar a los ciudadanos contra las aspiraciones independentistas y pedir a los partidos que no negocien la unidad de España.

Lo integran profesionales de distintos ámbitos e ideologías. Entre ellos, los escritores Mario Vargas Llosa o Andrés Trapiello, el dramaturgo Albert Boadella, el exsecretario general de CCOO, José María Fidalgo, el exdiputado socialista Joaquin Leguina o la diputada del PP Cayetana Alvárez de Toledo.

Desde 'Libres e Iguales' aseguran que no tienen una voluntad partidista, ni a corto ni a largo plazo, pero también que no van a ser un movimiento efímero que muera con este manifiesto.

Tienen vocación de continuidad y quieren que la sociedad española participe de un debate del que, a su juicio, ha estado ausente hasta ahora, pese a que le afecta de manera directa.

Por eso, aunque se reivindican como una plataforma cívica, van a pedir a los partidos no nacionalistas que no lleguen a acuerdos con los promotores de la consulta catalana que dejen al margen al resto de los españoles ya que, desde su punto de vista, es la sociedad española la que tiene que tener la última palabra sobre cualquier decisión que se adopte con respecto a Cataluña.

Su referente es 'Better Together' (Mejor Juntos), el movimiento escocés que propugna el 'No' en el referéndum que tendrá lugar en Escocia el próximo 18 de septiembre.

Esta plataforma, de la que forman parte personas, partidos y organizaciones escocesas contrarios a la independencia, ha lanzado una fuerte campaña por el voto negativo en esa consulta y ha logrado recabar importantes donaciones para sufragarla.

Además Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, ha firmado hoy el manifiesto también contra la independencia de Cataluña y en defensa de la Constitución porque "traspasar la ley no es negociable nunca". "Creo que es necesaria la participación civil hoy en día en defensa de la Constitución, que nos ha permitido vivir los treinta mejores años de nuestra historia", ha afirmado en declaraciones a los periodistas después de la lectura del manifiesto frente al Congreso de los Diputados.

Suárez Illana ha criticado que se le achaquen a la Constitución "todos los fallos y problemas de hoy en día" y ha defendido la vigencia de la norma aunque tenga que ser sometida "a las modificaciones oportunas". Ha insistido en que no se puede "traspasar la ley" y que un buen ejemplo es "la Transición política española, que se hizo sin quebrantar una sola ley". "Se cumplieron todas las leyes para llegar a una nueva legalidad", ha dicho.