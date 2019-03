El Congreso aprueba la Ley de Abdicación del Rey con una amplia mayoría de 299 votos

El proyecto de ley de abdicación de Juan Carlos I, que hace posible que Felipe de Borbón y Grecia sea proclamado como nuevo Rey de España, ha recibido este miércoles el apoyo de una amplia mayoría de los miembros de la cámara: 299 han votado a favor, 19 lo han hecho en contra y 23 se han abstenido.

Segundos antes de procederse a la votación, en la que los diputados se han pronunciado uno a uno, de pie y en voz alta, varios representantes de Amaiur han decidido abandonar el hemiciclo a modo de protesta. Su portavoz, Sabino Cuadra, ya había expresado durante su intervención su rechazo a participar "en esta farsa".

La mayoría de los 19 diputados que se han pronunciado en contra han aprovechado para acompañar su voto de algún comentario con el que dejar claro su rechazo hacia la institución monárquica. Gaspar Llamazares y Ricardo Sixto completaban su "no" con el apunte "¡por la república!". Los diputados de la Izquierda Plural ha expresado "por más democracia, voto no". Y los miembros de ERC también han querido diferenciarse: "República catalana, es decir, no".

Por el contrario, el popular Juan Manuel Albendea ha votado a favor de la ley de abdicación junto a un "¡Viva el rey!".

Dos diputados socialistas se han desmarcado además de la disciplina de voto de su partido: Odón Elorza se ha abstenido y Guillem García Gallusa ha salido del hemiciclo para no votar.



Otra de las anécdotas de la jornada ha sido la intervención de la socialista Isabel López i Chamosa, a la que se ha oído un "Sí, que se jubile" al llegar el turno de votación de Jorge Moragas.



La norma ha obtenido por lo tanto un apoyo del 85,4 por ciento de la Cámara Baja. Han votado en contra las cinco formaciones que habían presentado enmienda a la totalidad, Izquierda Plural, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai, además del diputado de Nueva Canarias, y se han abstenido los parlamentarios de CiU, PNV y CC.

El proyecto de ley recién aprobado por el Congreso pasa ahora al Senado, donde será debatido y votado en un pleno previsto para el próximo 17 de junio.

Una vez que la ley de abdicación quede aprobada por las Cortes Generales, ésta será sancionada por el Rey Juan Carlos en una ceremonia solemne en el Palacio Real el 18 de junio, un día antes de que Felipe VI sea proclamado rey de España en una sesión conjunta del Congreso y el Senado.