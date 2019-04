Levy: "Estamos en una etapa en la que escuchar va a ser más necesario que nunca"

Andrea Levy, nueva vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, ha afirmado que su tarea en el recién estrenado organigrama de Mariano Rajoy será "escuchar a la ciudadanía y a las asociaciones que quieren trasladar sus preocupaciones". A sus recién cumplidos 31 años, Levy llega para como el relevo de Esteban González Pons. "Tengo muchas ganas de colaborar y de aportar nuevas ideas, de reunirme con muchísima gente. Estamos en una etapa en la que escuchar es más necesario que nunca", ha valorado durante una entrevista en el programa Espejo Público.

Respecto al momento que vive su partido tras el 24-M, Levy ha afirmado que "las cosas siempre están para mejorarse" y se ha mostrado favorable a "hacer autocrítica para asumir que algunas cosas han podido hacerse no de la mejor manera posible".

La ya vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha explicado que "ha sido una legislatura en la que la economía tenía un peso muy importante", con "sombras de la duda" en 2012 como si íbamos a seguir en el euro, pero ha afirmado que "aquellas debilidades estructurales en las que se ha concentrado el Gobierno se han solventado", como confirman "también instituciones internacionales" como la UE. En su opinión, es "indudable que ahora estamos mejor que como empezamos la legislatura", por lo que "ahora de lo que se trata es de trasladar esa recuperación de las grandes cifras económicas".

"Tenemos que trabajar para que esa recuperación llegue a los ciudadanos, ésa es la misión con la que nos presentaremos a las elecciones generales", ha aseverado Levy, que ha afirmado que "el PP es la alternativa para seguir en el futuro con bienestar y estabilidad".

"Aún no me he puesto a trabajar", ha comentado de forma amable cuando se le ha preguntado si estaría dispuesta a hablar de un reforma de la Constitución. "Todos los temas se pueden hablar", ha afirmado, aunque ha matizado que son cuestiones en las que "no hay que entrar en frivolidades". "Lo importante es que, si las cosas se cambian, se con un objetivo", ha valorado.

También se ha referido a la polémica en torno al recién nombrado vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, imputado por una juez de León que investiga irregularidades en créditos de Caja España. Levy ha asegurado que hasta lo que ella sabía "no está imputado" pero ha pedido esperar a ver "si es culpable o es una maniobra de manipulación, como él dice".

Por último, en referencia al resultado de las elecciones del 24-M en Cataluña, ha apuntado que "los datos que se dan a veces distorsionan la realidad" y que el PP sufre "mucha presión de los partidos independentistas" porque "si alguien molesta" al soberanismo es "el PP de Cataluña y no Ciudadanos". Además, se ha mostrado convencida de que la líder de los 'populares' catalanes, Alicia Sánchez-Camacho, "seguirá trabajando como ha hecho hasta ahora" al frente de la formación y no dejará su puesto.