Letizia, cinco años como reina

La reina Letizia también se estrenó hace cinco años como reina. Llevaba tiempo preparándose para ello, pero de una manera muy distinta a su marido, que desde su nacimiento todo estuvo enfocado a suceder algún día a su padre. Además, la situación era tan novedosa que casi todo en la Casa del Rey había que diseñarlo desde cero. Sus prioridades en estos cinco años han sido su familia -sus hijas- y apoyar la labor institucional del Rey, y sobre todo se ha volcado en los ámbitos relacionados con la solidaridad, la salud, la educación y la cultura.

El problema es que muchas veces la curiosidad que despierta la reina se fija más en sus vestidos, su presencia o ausencia en determinados actos o, incluso, sus gestos, como al salir de misa en la catedral de Palma tras la misa de Pascua en 2018.

Según los datos aportados por la Casa del Rey, la reina ha recibido a 3.267 personas en este primer lustro de reinado y que los principales ámbitos de las actividades y audiencias durante este tiempo han sido la representación institucional, seguida por su participación en eventos relacionados con la solidaridad, la salud, la educación y la cultura. Si se suman las actividades y las audiencias realizadas por la reina desde junio de 2014 hasta ahora, según Servimedia, el ámbito de la solidaridad representa casi el 30 % del total, seguido por el cultural, con un 22 %; la educación, con un 18 %; la salud, con un 16,4 %; las relaciones internacionales, como los viajes de cooperación, con un 12,7 %, y los encuentros con medios de comunicación, con un 8,6 % del total.

Siendo Princesa de Asturias ya diseñó su hoja de ruta social, que arrancó con su apoyo a la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder). Diez años lleva apoyando y dando visibilidad a este tipo de patologías. En septiembre de 2010, la reina asumió la Presidencia de Honor de la Asociación Española contra el Cáncer y de su Fundación Científica. Era la primera ocasión en la que aceptaba una presidencia de estas características con carácter permanente y lo hizo por el impacto de la enfermedad en la sociedad y por la relevancia de la asociación en la lucha contra el cáncer a través de la investigación, la información, las campañas de prevención y el voluntariado. La lucha del colectivo de las personas con discapacidad por lograr la accesibilidad universal y la plena equiparación de derechos es otra de las preocupaciones de doña Letizia. El mismo día de la proclamación, recuerda Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), "la Reina ya se acercó al Tercer Sector" y "después han sido muchas las ocasiones en la que nos ha honrado con su presencia, en reuniones en la sede del Cermi y de la Fundación Cermi Mujeres. En uno de esos actos, la entrega de premios de UNICEF en 2015 precisamente a la reina doña Sofía, reconoció que le había puesto "su suegra" muy difícil hacer ese trabajo, ya que la sustituyó en la presidencia de honor del comité español de la organización.

Además, doña Letizia preside desde septiembre de 2014 el Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad. Asimismo, la Reina recibió al Consejo General de la ONCE en julio del 2018, al cumplirse ese año el 80 aniversario de la organización y el 30 aniversario de la Fundación ONCE, y también presidió en junio del año pasado el acto de celebración del Día Internacional de las Personas Sordociegas. Su, de momento, último acto con la ONCE se produjo hace unos días, el 31 de mayo pasado, cuando visitó el stand de la organización en la Feria del Libro de Madrid y conoció el sistema braille de lectoescritura. También se siente especialmente sensiblizada con la salud mental y por eso estuvo en el acto intitucional del Día de la Salud Mental que se celebró en el Congreso de los Diputados el 9 de septiembre de 2018. La Reina, visiblemente emocionada, dijo que "nadie debería sentirse culpable de sufrir un trastorno mental". Además, participa en el 'Día de la Banderita' de Cruz Roja Española y ha sido distinguida por el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la personalidad más destacada en la erradicación de esta lacra social.