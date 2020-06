De rechazar un Gobierno con Unidas Podemos, con múltiples razones, dos gobiernos en uno, no poder dormir tranquilo con ministros de Podemos... a defenderlo con estas palabras: "Proyecto ilusionante, emocionante". Es uno de los múltiples ejemplos que sus oponentes recuerdan a Pedro Sánchez. Un ejemplo de su forma de abordar la política, y también, de los vuelcos que ha dado la agenda en solo unos meses.

"No podría dormir por la noche"

De todo lo que Pedro Sánchez ha echado en cara a la oposición en el segundo debate de investidura hay una frase, "dicen que resulta inaceptable la abstención de ERC, antes dijeron que era inadmisible un gobierno con Podemos dentro", es la frase que provoca las risas de la oposición, que le señalan, recordándole que fue él quien dijo algo parecido, que con Pablo Iglesias en su gobierno "no podría dormir por la noche", que antes también él rechazaba el apoyo de Esquerra, y lo convertía en virtud: "No he pactado con independentistas, es mentira".

Ni con Podemos ni con independentistas

Es más: cuando la repetición electoral ya era inevitable, no hace tanto, Sánchez nunca se cansaba de repetir, "yo hubiera podido ser presidente del Gobierno, pero de qué gobierno, ¿cuál hubiera sido el precio?, podría haberlo sido con el apoyo de Unidas Podemos, teniendo al señor Iglesias como vicepresidente y con el apoyo de las fuerzas independentistas, ¿eso es lo que queríamos, yo no quiero un gobierno para una investidura".

Presidencia o convicciones

Y sobre la imposibilidad de pactar con Podemos repetía su frase talismán, "no es no". Y daba más razones, "que cuando ha gestionado algo, la verdad es que las experiencias no han sido muy exitosas". Y otra: "Si usted me obliga a elegir entre la Presidencia del Gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, no tengo duda, elijo mis convicciones". Era julio cuando Sánchez le decía todo esto a un adversario que medio año después será su vicepresidente.

Presos políticos

Le daba miedo la posición de Podemos sobre Cataluña, hablando de presos políticos, y sobre todo las posiciones del portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, que después apareció en las imágenes del pacto, formando parte del equipo negociador.

España no se lo merece

Mensajes que no eran nuevos, que vienen de lejos: "España no se merece el cambio que propone Podemos, con Iglesias de vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo de los independentistas". Recordando la primera propuesta de gobierno de coalición que hizo Pablo Iglesias en la primera oferta de pacto.

Ni las llaves de casa

Y de remate la escena que protagonizó Sánchez en 'El Hormiguero', entre varios políticos, al que eligió para no dejarle las llaves de casa... fue a Iglesias.