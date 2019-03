La Reina Letizia apoya en Senegal la lucha contra la ablación genital femenina

La Reina Letizia se mostró "asombrada" por la labor que la cooperación española está llevando a cabo en Senegal y por la coordinación entre los diferentes actores que participan en ella para tratar de optimizar su eficacia con los recursos de los que disponen.

Doña Letizia comenzó en Dakar una visita de trabajo de tres días a Senegal para conocer los proyectos de ayuda humanitaria que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) tiene en un país considerado estratégico por su influencia en la zona del África Occidental.

La Reina Letizia, durante su viaje a Senegal | antena3.com

Su agenda la abrió con una reunión de trabajo con los responsables de la Aecid y de las ONG instaladas en Senegal con el fin de conocer con detalle la labor desarrollada hasta ahora y los programas en marcha, centrados en favorecer la democracia, la igualdad de género, la protección de la infancia y la creación de empleo para frenar la inmigración, en especial, de los jóvenes.

España ha destinado a Senegal 260 millones de euros desde la llamada crisis de los cayucos de 2006, que provocó la llegada a Canarias de más de 35.000 inmigrantes irregulares por vía marítima, que desde entonces permanece sellada gracias al control costero.

En los diferentes sectores de la cooperación española, están implicadas la Aecid, una veintena de ONG, las comunidades autónomas, entidades religiosas y organismos internacionales, además de contar con aportaciones desde el ámbito privado. Una red de participantes de la que doña Letizia se mostró sorprendida: "Lo que más me asombra y me llama la atención es la capacidad de coordinación". "Hay tanto instrumento que se profesionaliza la cooperación, pero me parece complejísimo coordinar todo eso y también la forma cómo tenéis que ir canalizando todas esas ayudas", elogió la Reina.

En la charla, participaron el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Fernando García Casas -que definió el modelo español de ayuda como "una navegación en convoy"-, la responsable de la Aecid en Senegal, Belén Revelles, y la delegada de Unicef.

La Reina destacó también la importancia de que la cuestión de la mujer esté presente en todos los proyectos para favorecer la igualdad en una sociedad, mayoritariamente musulmana, en la que se sigue practicando la mutilación genital en ciertas zonas, a pesar de estar prohibida por ley.

En un país francófono como Senegal, Revelles resaltó que España "se haya hecho un espacio" gracias "al valor añadido" que aporta su ayuda. "Es una cooperación de proximidad, cercana, que conecta con la gente.

Las ONG están muy presentes en el territorio", enfatizó la coordinadora de la Aecid, quien no ocultó que el recorte presupuestario de los últimos años por la crisis obliga a trabajar con "recursos a veces limitados".