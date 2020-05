La Policía Nacional explica cómo identificar los nuevos billetes falsos que circulan por toda España

Más información La Policía Nacional detecta más de un de millón y medio de cuentas que difunden en redes noticias falsas sobre el coronavirus

Durante la crisis del coronavirus, la Policía Nacional ha detectado la circulación de un nuevo tipo de billetes falsos por toda España.

Estos billetes podrían haber circulado entre comercios y consumidores durante los últimos meses, por lo que las autoridades han explicado a través de un vídeo cómo identificarlos.

Según se recomienda en el vídeo, hay que fijarse en uno de los bordes del billete donde pone "this is not legal". Esta frase aparece en ambas caras del billete.

Aunque se pueda leer fácilmente, lo cierto es que estos billetes falsificados han logrado ser introducidos por comercios situados en varios puntos distintos de España.

Los billetes de 5, 10, 20 y 50 son los que se han falsificado, siendo principalmente los más pequeños, de 5 y 10, los que consiguen pasar desapercibidos con mayor facilidad al suponer menos valor.

La Policía trata de evitar con este vídeo que seamos víctimas de una de las estafas que se están sucediendo durante esta crisis del coronavirus en todo el país.

Además de la falsificación de billetes, también alertan de estafas telefónicas durante este confinamiento y desescalada de la crisis del coronavirus, por lo que recomienda mucha prudencia durante estos tiempos.

En China han llegado incluso a destruir billetes para evitar la propagación del coronavirus, ya que las manos son es el principal foco de la infección. Por ello, la Policía sigue recomendando el lavado frecuente de manos.