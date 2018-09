La Generalitat insta a sus trabajadores en Girona a manifestarse para pedir la libertad de los políticos presos

La delegación de la Generalitat de Cataluña en Girona está reproduciendo distintos mensajes a través de la megafonía para que todos los trabajadores acudan a las puertas del edificio a manifestarse.

Cada viernes un funcionario emite un mensaje a través de la megafonía destinado a los cerca de 800 empleados públicos que trabajan en el edificio.

En el mensaje, se insta a los trabajadores a salir a la calle para pedir la libertad de los políticos presos. "No podemos normalizar la prisión y el exilio, os esperamos en la concentración de las 12", dice uno de los mensajes, que además también añadía: "Hoy además dejaremos nuestro edificio decorado para la Diada. Os esperamos", dice el llamamiento.

Sin embargo, esto no es un hecho aislado. También ocurre en otras localidades como en Vic, donde se puede escuchar un mensaje similar a través de la megafonía del Ayuntamiento en el que piden no normalizar la "situación de excepcionalidad y de urgencia nacional" y en el que recuerdan la importancia de no desviarse "de nuestro objetivo: la independencia de Cataluña".