¿Qué diputados socialistas apuestan por el 'no' a Rajoy y quiénes por la abstención?

Los 84 diputados socialistas del Congreso deben decidir si a finales de mes si se forma Gobierno o si habrán terceras elecciones. En la última reunión del partido, la mayoría de socialistas se mostraron en contra de unas nuevas votaciones.

Mientras que el núcleo duro del PSOE sigue expresando su "no". La diputada socialista por Zaragoza en el Congreso, Susana Sumelzo reiteró: "No me abstendré, no voy a facilitar con mi voto un Gobierno al PP".

Estos diputados están divididos entre los que piensan que unas terceras elecciones pueden ser catastróficas para el partido y los que creen que apoyar a Rajoy es un suicidio político.

El debate sigue presente, pero nadie ha pronunciado la palabra abstención.

En la próxima reunión del Comité federal del PSOE se decidirá sobre la investidura. Al margen de lo que el Comité decida, algunos diputados defienden la libertad y se amparan en los artículos 67.2 y 79.3 de la Constitución.

Pero desde el PSOE exigen disciplina a sus diputados, si no acatan las reglas podrían ser multados e incluso ser expulsados del partido.