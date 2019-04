La detective de los Pujol los ha encontrado "preocupados por la situación de su hijo porque no tienen el dinero para la fianza"

Maite Francés, detective y amiga de los Pujol ha asistido este martes a los platós de Espejo Público para detallar como está viviendo la familia Pujol la condena de su hijo Jordi Pujol Ferrusola.

Maite afirma que "hace cuatro años que no lo veo (Jordi Pujol Ferrusola), he tenido trato pero no mucho".

Maite recuerda que "encontré a los Pujol preocupados por la situación de su hijo porque no tienen el dinero para la fianza"

Además afirma que Jordi Pujol le aseguró que no sabía qué era la UDEF (Cuerpo Nacional de la Policía), algo que se ha duda en el plató.

Durante la entrevista a la detective, Josep Pujol ha comentado que "ahora, sí pongo la mano en el fuego por mi hermano". Al referirse a su hermano Jordi Pujol Ferrusola. Que considera que es el juez es "quien tiene que explicar" de donde viene la operación del dinero", "parece que hay interés en que esta historia dure".

Maite defiende que "no puede defender esta actitud. Esto esta mal, es un delito". Además afirma que ella "no puede poner la mano por Jordi Pujol Ferrusola" aunque si la pondría "por Mireia, vive en un piso de alquiler".

"Se cumplirá tres años del día que hizo su declaración sobre la existencia de este dinero" "Dos días antes me llamó y me dijo que iba hacer una declaración" "No soy el culpable pero soy el responsable"

"Jordi Pujol no tiene ninguna cuenta en el extranjero, ni en Suiza, ni en Panamá… estoy segurísima" defiende la detective.