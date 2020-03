La criticada ironía de José Luis Ábalos sobre el 8-M y los contagios de coronavirus: "Yo estuve en la mascletá"

Más información Sanidad no ve motivos para cancelar las manifestaciones del 8M por el coronavirus pero pide sentido común

"Si me permite, yo el 8 de marzo estuve en la Mascletá de Valencia, pero nadie me ha preguntado qué hacía allí ni si aquello estaba bien o no estaba bien". Estas han sido las palabras de José Luis Ábalos, muy criticadas por su tono irónico cuando se refería a los posibles contagios de coronavirus durante las marchas del 8-M.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recibido críticas tanto en redes sociales como por parte de otros partidos políticos, coincidiendo con que se haya conocido el informe de Sanidad del 6 de marzo que señalaba que el coronavirus se transmitía a menos de 2 metros y por contacto con las manos.

El informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias preparado el 6 de marzo alertaba ya sobre los peligros de expansión del coronavirus y las medidas que convenía tomar.

Además, daba cuenta de la situación en el mundo, de los grupos de riesgo y de los mecanismos de contagio: "desde el inicio de la epidemia, se han detectado 95.000 casos, de los cuales más de 17.000 se han detectado fuera de China, y el número de fallecidos a nivel global asciende a más de 3.300".