La Asociación de Fiscales recibe con "estupor" que Dolores Delgado sea la fiscal general del Estado

La mayoría de asociaciones de fiscales y jueces han criticado que Dolores Delgado sea propuesta por el Gobierno nueva fiscal general del Estado nada más terminar su mandato como ministra de Justicia y estiman que supone menoscabar el principio de separación de poderes e imparcialidad de la Fiscalía.

"Aviso a navegantes"

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha declarado en Espejo Público que recibe con "estupor que la que ha sido hasta hace un momento ministra de Justicia y es diputada venga a asumir la jefatura de la Fiscalía parece un aviso a navegantes". Sería que lo dicho por Pedro Sánchez no era un desliz, sino una creencia propia y que "está actuando en consecuencia". Ha añadido que el nombramiento como fiscal general de Dolores Delgado, "que ha sido parte del Gobierno y ha ido en un destacado puesto en la lista electoral de un partido político, es una declaración de intenciones por parte del poder político para meter las zarpas" en la Fiscalía.

"Luchará por los derechos pendientes"

La presidenta de la asociación a la que pertenece la exministra, Unión Progresista de Fiscales, Teresa Peramato, ha destacado que "Dolores Delgado es una fiscal preparada y conoce la carrera". "Confío y deseo que haga un buen papel y que luchará por derechos pendientes que son una reivindicación histórica", ha apostillado.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha destacado que Dolores Delgado es una buena profesional con años de experiencia en la carrera fiscal y ha añadido que tiene por delante "un reto importante porque la agenda de la Fiscalía General será complicada" en las próximas fechas. Respecto a que proceda del anterior gobierno, en el que fue ministra de Justicia, estima que no supone impedimento alguno y que habrá que juzgarla por sus hechos y ha confiado en que haga una buena labor profesional.

¿Un miembro del Gobierno en la sombra?

El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, ha señalado: "No pocos fiscales me han manifestado su preocupación por el hecho de que quien era ministra de Justicia el viernes el lunes aparezca como fiscal general". Para Juan Antonio Frago, "su gran deber va a ser diferenciar claramente la figura constitucional de fiscal general del Estado para no ser la fiscal general del Gobierno y convertirse en un miembro más del Consejo de Ministros en la sombra". En un comunicado la APIF manifiesta su "sorpresa por el nombramiento" y estima que "no traslada a la ciudadanía la apariencia de autonomía del Ministerio Fiscal". "Si se atiene a los principios de imparcialidad y legalidad puede ser una buena fiscal general, aunque recordamos que como ministra no resolvió problemas fundamentales de la Fiscalía española, pero si viene con misiones políticas se va a equivocar", apostilla.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar , ha señalado que, "sin cuestionar la valía técnica y la profesionalidad" de Dolores Delgado, comparte "la preocupación expresada" por representantes de la carrera fiscal "por cuanto estas actuaciones no contribuyen a reforzar la credibilidad de las instituciones". "El nombramiento como fiscal general de quien hasta ahora mismo ha ocupado un puesto muy relevante en el Gobierno y tiene la condición de diputada por una formación política puede afectar negativamente a la idea de independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado", ha concluido Manuel Almenar.

Lesivo e inadecuado

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) califica en un comunicado de "insólita y lesiva" la propuesta del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general "no por sus méritos profesionales sino por su procedencia ya que acaba de cesar como ministra de Justicia". Considera que supone "un mal comienzo del nuevo Gobierno en materia de Justicia" porque "daña la credibilidad" del Ministerio Fiscal "ante los graves asuntos que se presentan en el horizonte político más inmediato". El portavoz de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, explica que "pasar sin solución de continuidad de la cartera de Justicia a la Fiscalía General del Estado destruye toda apariencia de imparcialidad en las decisiones futuras de este órgano".

La presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez González del Real, ha comentado que María José Segarra "estaba desempeñando muy bien el papel encomendado a la fiscal general" por lo que no entiende los motivos para relevarla. Además, a juicio de Concepción Rodríguez, Dolores Delgado "no es la más adecuada" para ocupar este puesto "pues acaba de terminar su mandato como ministra de Justicia". Concepción Rodríguez estima que "existe una confusión en el Gobierno de lo que es la separación de poderes y de la independencia judicial" y cree que para designar al fiscal general se debería consultar a los miembros de la carrera.