Koldo a Pardo de Vera: "Con el pantalón de traje estás buenísima"

En una conversación registrada en noviembre de 2020, Koldo García Izaguirre e Isabel Pardo de Vera hablaron con naturalidad sobre la posibilidad de colocar a determinadas personas en empresas públicas. El diálogo, ahora bajo investigación judicial en el marco del caso Koldo, muestra cómo ambos discutían sin disimulo sobre favores y posibles enchufes en entidades del sector público.

Koldo, entonces asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se puso en contacto con Isabel Pardo de Vera, quien ocupaba el cargo de presidenta de ADIF en ese momento. El motivo de la llamada era gestionar la incorporación de dos personas. En uno de los casos, se trataba de un perfil recomendado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tenía interés en colaborar con ADIF para gestionar inmuebles de la empresa ferroviaria.

Durante la conversación, Koldo menciona el contacto de esta persona y le recuerda a Pardo de Vera que ya se lo había enviado por WhatsApp. Ella, por su parte, le solicita que se lo reenvíe y responde con una broma sobre su memoria.

- Pardo de Vera: "Sí, pásame el contacto".

+ Koldo: "Te lo pasé por WhatsApp ahí. Pasas de mí..."

- Pardo de Vera: "No, es que tengo que tomar magnesio o algo. Estoy vieja, qué le vamos a hacer".

En ese momento, el tono de la charla deriva en comentarios personales. Koldo le lanza un piropo subido de tono a la entonces presidenta de ADIF.

Koldo: "Joder pues cuando te he visto con el pantalón de traje así, estás buenísima".

Ella responde entre risas y le explica su atuendo:

Pardo de Vera: (Se ríe) "Es el uniforme, ¿Sabes cuando te levantas y dices... mira... no... no... qué me pongo?, lo negro y ya está".

Este fragmento forma parte del material intervenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga una posible trama de adjudicaciones irregulares y comisiones ilegales dentro del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. Las conversaciones han sido incluidas en el sumario del caso y están siendo analizadas como parte de un patrón de supuesta utilización de cargos públicos para beneficiar a personas cercanas o recomendadas.

Audios de Ábalos y Koldo

Los audios grabados por la Guardia Civil a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García revelan cómo ambos organizaban un encuentro privado con varias mujeres en abril de 2019. En la conversación, de tono distendido y explícito, Koldo le ofrece distintas opciones al exministro: "La Ariatna está bien, está recién, está perfecta. Y la colombiana nueva", a lo que Ábalos responde mencionando también a "la otra". Ambos hablan abiertamente de "cambiar" y "conocer" mujeres, y el exministro comenta: "La Carlota se enrolla que te cagas".

Además, planeaban el trayecto del viaje buscando discreción. Ábalos pregunta: "¿No hay forma de meterte por aquí?", y Koldo responde: "Y una mierda, esas son carreteras nacionales, estás loco". También se refieren a la necesidad de un "sitio discreto".

En otro momento, Koldo cuenta cómo justificó ante la esposa de Ábalos su ausencia, alegando un "almuerzo inevitable", cuando en realidad era un encuentro privado. "No sabe nada", comenta el asesor, y añade: "Cosecha mía".

