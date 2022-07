La justicia ordena retirar banderas LGTBI+ del edificio de grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid tras una denuncia de Vox

Nueva bronca política en Madrid a raíz del colectivo LGTBI+. En esta ocasión, tiene que ver con la retirada de banderas del Orgullo que estaban presentes en el edificio de grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid, y que ha sido ordenada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid, después de que Vox presentara una medida cautelarísima para la retirada de las banderas, que ha sido aceptada por la justicia.

Ha sido este miércoles cuando se han retirado las banderas, después de que PSOE y Más Madrid mostrasen su rechazo a la decisión. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha denunciado los sucesos en su cuenta de Twitter, mostrando el vídeo de cómo han sido retiradas las banderas, y arremetiendo contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por no haber dicho nada al respecto de esta decisión.

Entretanto, Vox ha festejado la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en un comunicado, señalando que “frente a la manipulación de la izquierda, numerosos medios de comunicación y colectivos de diferente índole que han tratado de politizar una petición que tan solo buscaba preservar la neutralidad de los edificios públicos, ha conseguido que la Justicia considere y apoye sus reivindicaciones”. Ciudadanos tampoco ha dicho nada respecto al dictamen de la justicia.

La sentencia no es firme aún

Pese al dictamen aprobado por la justicia, la sentencia no es firme, tal y como ha indicado Rita Maestre en su cuenta de Twitter: "No es una sentencia firme, sino provisional". A ello se tratará de ceñir la izquierda, que recurrirá la decisión en caso de que finalmente se apruebe de manera definitiva la retirada de las banderas LGTBI+ del edificio de grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid.

Maestre ha elevado el tono contra el alcalde de Madrid después de que se haya efectuado la retirada de las banderas, avisando de que no se van a dar por vencidos en este pleito: "Menos de 24 horas han tardado en quitarlas. Almeida no ha hecho nada durante estos 3 años más que quitar banderas. Ahora se ha recargado las pilas y se ha dado mucha prisa en meter las banderas LGTBI en el armario. Es una vergüenza y no nos vamos a quedar de brazos cruzados".