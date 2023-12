Junts vuelve a la carga contra los jueces: "La injerencia no tiene precedentes"

Miriam Nogueras vuelve a la carga y asegura que "la injerencia de la cúpula judicial no tiene precedentes". La portavoz de 'Junts' en el Congreso ha atacado al presidente interino del Consejo General del Poder Judicial reprochándole que le haya llamado al orden por sus acusaciones del pasado pleno.

Nogueras llamó "indecentes" a algunos magistrados y Vicente Guilarte, por su parte, exigió hace unos días a los políticos a que no contribuyan a "minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia" y "rebajen la tensión".

Para la portavoz de Junts el magistrado se tomó "atribuciones que no le corresponden". A diferencia de su intervención de la semana pasada, en esta ocasión Nogueras, no pronunció ningún nombre en particular, pero sí ha pedido a Pedro Sánchez que frene la "guerra judicial" y la "judicialización de la política" que "algunos siguen negando y justificando".

Además, la independentista ha reclamado un poco más de "esfuerzo" para que en Europa el catalán sea lengua oficial, recalcando: "No que solo se pueda hablar en el parlamento europeo, sino que sea lengua oficial".

"No son intocables, son jueces, aunque muchos hayan vivido como si lo fueran desde hace mas de 40 años", ha apostillado Nogueras después de que Junts haya pedido amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por considerar que el CGPJ ha cometido una "injerencia inadmisible".

"No somos terroristas, no somos delincuentes, no somos nazis y no vamos a permitir que ustedes nos sigan tratando como terroristas y que sigan pisando los derechos de los catalanes. Tenemos todo el derecho a defender la independencia de Cataluña y hacerlo de forma pacífica y democrática, sin tener que ser víctimas de las amenazas y asedio de las acciones de la cúpula judicial española", ha sentenciado Nogueras.

Desde ERC, Gabriel Rufián, ha lamentado que el PSOE no vaya a pedir a jueces que acudan a las comisiones de investigación aunque recuerda "no sería la primera vez que intentamos que venga alguien y el PSOE lo veta. No pasa nada, tampoco es un drama. Nosotros no queremos vilipendiar a ningún juez en esta Cámara, queremos simplemente hacerles preguntas sobre cosas que creemos son difíciles de explicar".