Junts tensa la cuerda con el Gobierno y asegura que no pactan para "apuntalar la gobernabilidad de España"

Junts, el partido de Carles Puigdemont, tensa la cuerda con el Gobierno mientras el Partido Popular pide convocar elecciones anticipadas. Los votos en contra de los diputados de Junts en el pasado pleno de la Cámara Baja tumbaron el 'techo de gasto' y ponen en aprietos los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Todo parecía estar atado cuando los políticos se sentaban en los escaños del Congreso de los Diputados. Por delante tenían varias votaciones: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, los objetivos de estabilidad, el decreto de medidas anticrisis y la Ley de Extranjería.

Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió que no sabía que Juntsiba a votar en contra de los objetivos de estabilidad en el Congreso. La ley no salió adelante por el 'no' de la formación independentista de Puigdemont, sumado a los de PP y Vox.

El voto en contra fue un 'varapalo' para el Gobierno. El diputado de Sumar, Ernest Urtasun, confesó al diputado de ERC, Francesc Marc-Álvaro Vidal cómo el Gobierno se ha enterado del 'no' de Junts en la votación sobre el techo de gasto, a pesar de que la ministra Montero había asegurado "que lo tenían atado". No obstante, ha asegurado que los volverán a presentar.

"Bolaños se ha enterado de que votaban que no en la reunión en la que estábamos", afirma. "Nos hemos quedado de piedra; es una hostia para el Gobierno", añade Urtasun.

Los de Puigdemont han echado para atrás la senda de estabilidad. El primer paso para presentar los presupuestos del próximo año -los de 2024 ya quedaron en el aire cuando Pere Aragonès anunció elecciones anticipadas en Cataluña- La ministra portavoz, Pilar Alegría, asegura que son conscientes de que son un "gobierno en minoría" y que por eso "cada ley hay que debatirla y trabajar con más insistencia".

"Sabemos que con la situación de minoría en el Congreso cada ley hay que negociarla y dialogar, es la realidad política", insiste. "Hay quién habla de inestabilidad, somos conscientes de nuestra situación y hemos sido capaces de ir aprobando leyes fundamentales". Sobre el 'no' de Junts explica que ellos "decidieron no votar estos objetivos, supone 1.500 millones de euros menos a Cataluña...".

La postura de Junts: no va "apuntalar" la legislatura

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que su partido no pacta con el PSOE "para apuntalar la gobernabilidad de España", sino para defender los intereses de Cataluña: "Desde Junts no pactamos con el PSOE para apuntalar la gobernabilidad de España, sino pensando en los intereses de Cataluña y su gente", explica en 'El Periódico'.

Asegura que las últimas elecciones catalanas han otorgado a su partido "la condición de primera fuerza política del independentismo".

La justificación para que los siete diputados de Junts no apoyaran la senda de estabilidad ha sido la baja ejecución de presupuestos anteriores en Cataluña, pero en el Gobierno y en el PSOE llama la atención el hecho de que ese rechazo se anunciara horas después de conocerse la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès.

Una de las teorías tras ese voto en contra por parte de Junts es que fuera un 'golpe' al Gobierno por su reunión con ERC. Sin embargo, el diputado Josep Cruset asegura que no es así y desvincula el voto en contra a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de la reunión entre Sánchez y Aragonès.

"El posicionamiento de Junts responde a cuestiones fundamentales del trabajo diario de sus siete diputados, del trabajo en beneficio de Cataluña y, por lo tanto, no queda supeditada a cuestiones adicionales se puedan producir a última hora", expresaba el diputado de Junts al ser preguntado por los motivos de su rechazo a la ley.

Además, Cruset asegura que Junts actuó como siempre y que no se puede esperar su apoyo "a cambio de nada": "El voto favorable de Junts siempre es a cambio de cuestiones relacionadas con el bienestar de los ciudadanos de Cataluña".

El resto de partidos ve "en riesgo" la legislatura

Desde Podemos, la secretaria general Ione Belarra asegura que la deriva del Gobierno es un "desastre", tras el rechazo del Congreso a los objetivos de estabilidad presupuestaria.

"Vemos como el Gobierno vuelve a una sesión en el Congreso a perder, hoy ha venido a perder la reforma de la Ley de Extranjería y la senda de déficit. Esto es muy preocupante porque antes teníamos un gobierno que gobernaba, un gobierno que hacía avances sociales y hoy tenemos un gobierno que no gobierna y que sólo busca el titular. Nos parece que es enormemente preocupante".

Las críticas también llegan desde el PP. La oposición ve a Sánchez "noqueado" y a la legislatura "agotada". Alberto Núñez Feijóo ha pedido la convocatoria de elecciones anticipadas.

"Déjelo ya, convoque elecciones, váyase, pero así no podemos seguir", ha afirmado Feijóo, en una reunión con sus diputados y senadores en la Cámara Alta para hacer balance del curso político, un día después de las dos derrotas parlamentarias sufridas en el Congreso con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la reforma de la Ley de Extranjería.

