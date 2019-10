La Junta Electoral Central ha ordenado a Podemos que retire unos anuncios que había publicado en Facebook después de que Ciudadanos los denunciara por pedir el voto fuera de la campaña electoral.

La JEC señala que "la mayoría de dichos anuncios expresan una petición directa del voto". En concreto, aquellos en los que se afirma: "Siempre ha habido que empujar para hacer realidad los avances que mejoran la vida de la gente. El 10-N, vuelve a decir que se puede" o "El PSOE va a buscar un pacto con el PP, como ha pedido Rajoy y González. Solo si Unidas Podemos está fuerte, podremos impedir ese pacto y tener un Gobierno que recorte por arriba y no por abajo".

Aunque la formación de Pablo Iglesias presentó un recurso, la JEC considera que "el hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar como propaganda electoral cualquier actividad que directa o indirectamente pretenda la captación de sufragios", como establece el artículo 50.4 de la Loreg.

"En el presente caso se incluyen vídeos con mensajes que reflejan la intención de persuadir al elector en orden a apoyar a esa formación política, y se utiliza un lema que es propio de la formación política denunciada", argumenta la JEC debido a que al ser publicidad pagada se trata de una actividad comercial.