Junqueras transmite a Iglesias que ERC no negociará sin un gesto del Gobierno sobre los políticos presos

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, ha transmitido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que su formación no se sentará en ninguna mesa de negociación sobre los presupuestos del Estado si el Gobierno no hace un gesto respecto a los dirigentes encarcelados. Así lo ha asegurado el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà en declaraciones a los medios al término de la reunión entre Junqueras, Iglesias y otros dirigentes de Esquerra y Podemos en la prisión de Lledoners, un encuentro del que Tardà ha destacado que ha sido muy "útil", así como la "empatía" entre ambos líderes.

Durante la reunión, Junqueras ha trasladado a Iglesias que ERC no se sentará en ninguna mesa de negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no hace "movimientos de categoría" previos en materia de los presos soberanistas, "condición sine qua non" para que los republicanos se abran a negociar las cuentas del Estado. El diputado de ERC ha querido dejar claro que durante la cita no se ha hablado de los Presupuestos ni de su contenido, sino de la postura oficial de los republicanos, que no negociarán sin unas condiciones previas, posicionamiento que han querido transmitir directamente a Iglesias a través de Junqueras: "Era importante que lo supiese por boca" del presidente de ERC, ha precisado.

Ha recalcado, además, que en el caso de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haga "movimientos de categoría" hacia los presos, ERC analizará este gesto para valorar su participación en unas negociaciones. Tardà ha insistido en que el estatuto de la Fiscalía permite hacer movimientos de cara a los líderes independentistas en prisión y, en este sentido, ha opinado que el Gobierno puede estar "valorando los pros y los contras", es decir, "si hacer este movimiento significa más perjuicios que beneficios".

Tras subrayar que, "desgraciadamente", en estos momentos no se dan las condiciones para que ERC se siente en una mesa de negociación en materia presupuestaria, ha precisado que no es a Podemos a quien corresponde hacer movimientos, sino al Gobierno. El dirigente republicano ha afirmado que su formación no está arrepentida por haber apoyado la moción de censura a Mariano Rajoy y ha asegurado que ERC está abierta al diálogo, pero para dialogar de "todo".

Tardà ha querido agradecer la solidaridad de Iglesias hacia los dirigentes soberanistas en prisión preventiva, así como la de la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martin, y la del teniente alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, que han acompañado al secretario general de Podemos en esta visita a Lledoners. Ha calificado la reunión entre ambos dirigentes, que ha durado unas dos horas y media, de "muy útil" y en la que ha reinado la "sintonía" y una "gran empatía".

Iglesias: "Ahora quien tiene que moverse es el Gobierno"

Por su parte, Pablo Iglesias ha afirmado que la reunión ha ido bien, que han hablado de economía pero que es pronto para hablar de Presupuestos Generales del Estado, y que Podemos negocia en nombre de Podemos: "Ahora quien tiene que moverse es el Gobierno". En declaraciones justo al salir de la cárcel de Lledoners, ha insistido en que "ahora, como dijo Pedro Sánchez, al Gobierno le toca negociar como gobierno y se tiene que mover". Iglesias ha añadido que "el nivel de acuerdo con ERC es alto" con Podemos y ha lanzado un mensaje de apoyo a los familiares de todos los soberanistas encarcelados.

Para Iglesias, la reunión con Junqueras ha servido para la distensión. "Nos hemos movido ya, contribuyendo al diálogo y a la distensión que son imprescindibles para que pueda haber acuerdos políticos, pero ahora al Gobierno le toca moverse", ha afirmado. En este sentido, ha constado que la formación morada "ha hecho su trabajo" contribuyendo a ese diálogo, y ha insistido así en la necesidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haga el suyo y "negocie como Gobierno". Ha reiterado, además, su compromiso en mantener este diálogo para poder avanzar.

El secretario general de Podemos ha afirmado que su formación y ERC están de acuerdo en lo fundamental de las medidas económicas que se deberían aplicar, aunque "todavía es pronto para que puedan haber las condiciones para hablar de presupuestos", y ha insistido en que el Gobierno ya sabe "lo que tiene que hacer" para que pueda haber una negociación. Iglesias ha comenzado su comparecencia ante los medios afirmando que los líderes independentistas se encuentran en una situación de "prisión injusta" por "haber hecho política", y cree que deberían estar en libertad. Ha recalcado que no comparte la estrategia de los independentistas, que estos pueden ser su "adversario", pero, a su juicio, no deberían estar prisión.