Junqueras, favorable a colaborar con Colau aunque no firme la 'hoja de ruta'

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha mostrado dispuesto a ayudar a la alcaldable de Barcelona en Comú (BComú), Ada Colau, a gobernar la ciudad, pese a que rechace adherirse a la "hoja de ruta" por la independencia, y estima que "encontraremos la manera de hacerlo, por nuestra parte no quedará".

Colau, ganadora de las elecciones en Barcelona, aseguró ayer en una entrevista que no firmará el pacto suscrito por varios partidos soberanistas para alcanzar la independencia de Cataluña, pues no comparte la "hoja de ruta" con CiU y no se les puede pedir que lo suscriban.

En declaraciones a TV3, Junqueras ha considerado hoy que si Barcelona en Comú "no quiere firmar una hoja de ruta con CiU, que no la firme, cada cual ha de asumir sus responsabilidades". A ello, Junqueras ha contrapuesto que Colau también ratificó su "compromiso con el derecho a decidir y su compromiso con el proceso", y que él prefiere "tener aliados para un proceso que considero imprescindible, y por tanto lo que yo haré es intentar estirar tanto como pueda a todo el mundo" hacia este proceso soberanista.

En este sentido, y en relación con Barcelona en Comú, el líder de ERC ha refrendado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de la capital catalana "desde dentro, desde fuera, desde al lado, desde más allá o desde más cerca", ya sea en temas económicos o sociales.