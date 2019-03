Julio Anguita: "Tú, elector, no sigas votando a ladrones"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El ex coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, ha explicado en Espejo Público que las cosas no van a cambiar "si en la situación actual de nuestro país el pueblo no pone de su parte" y añade que para empezar "tú, elector, no sifas votando a ladrones". Además Anguita ha dicho sobre Alberto Garzón que su relación "es muy larga, he mostrado mi total apoyo a su actitud y su candidatura. Entiendo que estamos ante una persona muy preparada".