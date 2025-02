El juez rechaza devolver a Koldo García los dispositivos incautados en el registro

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha denegado la solicitud de Koldo García para recuperar los dispositivos electrónicos y documentos que le fueron incautados durante el registro de su domicilio el 20 de febrero de 2024. Según el magistrado, estos siguen siendo objeto de estudio y análisis por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por lo que su devolución no procede en este momento.

La petición de Koldo García

El exasesor ministerial Koldo García, investigado en el 'caso Koldo' o 'caso Delorme' por presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, argumentaba que, después de un año, ya habría pasado tiempo suficiente para clonar y analizar la información contenida en los dispositivos. Por ello, consideraba que no había motivo para seguir reteniéndolos y solicitaba su devolución.

En su petición, señalaba que la UCO podría continuar con su análisis utilizando la información clonada, sin necesidad de mantener en su poder los dispositivos originales. También exigía la devolución de los documentos incautados, alegando que un año era un tiempo "más que suficiente" para haber realizado copias o digitalizaciones de los mismos.

Por este motivo, consideraba que ya "no existiría justificación alguna para la no devolución de los terminales electrónicos incautados" y explicaba que esto no impedía que con posterioridad la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitiera el correspondiente informe de resultado a partir del análisis de la información clonada.

"Parece lógico que una vez producido el volcado y extracción de la información necesaria para el fin de la investigación, se proceda sin más dilación a la devolución de tales dispositivos a su titular, no alargando indebidamente su incautación", resaltaba aludiendo al auto que acordaba la entrada y registro.

La respuesta del juez

El magistrado, sin embargo, ha rechazado la solicitud, indicando que los dispositivos y documentos continúan siendo analizados dentro de la investigación y que, por ahora, su devolución no es posible.

Como alternativa, la defensa de Koldo García había solicitado que, si el clonado de la información aún no se había realizado, se agilizara el proceso "a la mayor brevedad posible, acordándose la inmediata devolución" en cuanto estuviera finalizado. No obstante, el juez no ha dado lugar a esta petición, manteniendo la incautación de los materiales mientras avanza la investigación.

