El juez Peinado contesta a Begoña Gómez que la seguirá investigando tras recibir nuevos documentos

Juan Carlos Peinado, el juez de instrucción número 41 de Madrid, que sigue la causa de la mujer del presidente del Gobierno, ha contestado a Begoña Gómez, que va a seguir investigando sus actividades porque asegura haber recibido nuevos documentos sobre la causa.

Según Peinado, cuenta con otros dos bloques de información que no tienen relación con la parte que ha asumido la Fiscalía Europea. El juez Peinado, en la providencia, asegura que ha recibido más documentos: “Los contratos a los que se refiere el auto por el que se concede la avocación parcial de uno de esos bloques, pero existen otros dos bloques que no conciernen a esos contratos”, aunque no detalla el contenido de esos otros dos bloques.

Es la respuesta que el juez Peinado ofrece al escrito que le remitió el abogado de la mujer de Pedro Sánchez hace ya algunos días. Está relacionado con el apoyo de Begoña Gómez al empresario Juan Carlos Barrabés para que consiguiera adjudicaciones que sumaban más de 10 millones de dinero público.

La investigación a Begoña Gómez

Una vez que esta parte del caso fue separada, el abogado de Begoña Gómez quiso conocer el motivo por el cual ella seguía citada a declarar. La respuesta del juez ha llegado en una nueva providencia, a la que ha tenido acceso Antena 3. En ella se dice que la Audiencia Provincial hizo aquellas consideraciones en una fase muy inicial del caso. Pero que llegados a este punto, testigos han aportado nuevos documentos con los que cuenta.

Además, en su providencia, el juez Peinado considera la conclusión del abogado de Gómez "subjetiva" e "interesada y no ajustada a la realidad", dado que en el auto de la Audiencia de Madrid "no se contiene esa afirmación, sin perjuicio de que, se haga referencia a esos contratos, como indicativos de claros indicios, que permiten la deducción de la presunta comisión de un hecho delictivo".

En su momento la Audiencia Provincial dividió la denuncia en tres bloques: el primero, que determinó que contenía información falsa, un segundo que contenía todo lo relacionado a los contactos de Begoña Gómez con Globalia, que no consideró tener base delictiva y el tercero y último sobre el apoyo de Begoña a su amigo empresario. Este último punto fue el que los jueces de la Audiencia Provincial consideraron relevante para que el juez de instrucción Juan Carlos Peinado continuara con su labor investigatoria, algo que en la providencia se puede constatar.

Además, Peinado recuerda que la causa ya no está secreta y que Begoña Gómez puede acceder a "los hechos por los que se sigue llevando a cabo las diligencias de instrucción". De este modo, el juez mantiene la citación a declarar a la mujer de Pedro Sánchez para el próximo 5 de julio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com