Juan Bravo, sobre el anuncio de Ximo Puig: "La posición de Valencia es una deflactación en toda regla"

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha admitido en Espejo Público que la rebaja fiscal de Ximo Puig, desmarcándose del Gobierno, es una "deflactación en toda regla". A su juicio "lo importante no es ganar un relato, sino que ganen los españoles".

"Todos tenemos que trabajar, no para ganar posiciones de partido, sino para hacerlo mejor para las familias que peor lo están pasando. En cuanto a la posición de Valencia creo que es una deflactación en toda regla. No se queda en 40.000, es que va hasta 60.000 euros. Bienvenido sea. Lo que pone de manifiesto es que las medidas que el presidente Feijóo presentó en abril, casi seis meses después algunos dirigentes del partido socialista, incluso del PNV en País Vasco, las adoptan porque creen que son buenas", ha dicho Bravo.

Batalla fiscal

Aragón y Extremadura ya han anunciado que también estudiarán una rebaja fiscal adaptada a la desbocada inflación, al igual que Navarra y Canarias. En las comunidades dirigidas por el PP la hoja de ruta es clara: "En todas las que tienen competencias se han anunciado bajadas de impuestos porque entendemos que en este momento hay que ayudar a esas rentas medias y bajas, que son las que están soportando el recibo de la luz, el del gas, las hipotecas, la vuelta al cole, la cesta de la compra...Sin duda hay que ayudar a las familias", ha añadido.

Dardo al Gobierno

Si el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez incluye un impuesto para sustituir al de Patrimonio y Sucesiones en aquellas comunidades que lo van a eliminar, dentro del paquete de medidas exprés que anunciará este jueves, el PP ha advertido que tomará medidas: "Tenemos que estudiar en qué términos hacen ese impuesto y tomar decisiones. Es bastante difícil y poco solidario por parte del Gobierno comprometer a las generaciones futuras", ha admitido el vicesecretario económico.

Al respecto ha pedido al Gobierno que "no se obsesione con el PP". "Feijóo está en su sitio, que es el de ayudar a los españoles. El de ellos debería ser centrarse en los españoles. El Gobierno no tiene plan y no tener plan para este país es lo peor", ha añadido.