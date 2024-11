José Muñoz (PSPV): "Si hubiera sido tan rápido para mandar esa alerta como para subir sus sueldos, no hablaríamos de tantos muertos"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que "no hay subidas de sueldo" en el nuevo Consell conformado con el fin de afrontar la recuperación tras la DANA y que se trata de un asunto, a su juicio, "una polémica estéril". José Muñoz, del PSPV, le ha recriminado que "si hubiera sido tan rápido para mandar esa alerta como lo ha sido para subir sus sueldos, le puedo asegurar que no estaríamos hablando de tantas personas fallecidas". Por su parte, Joan Baldoví, de Compromís, le ha pedido que "dimita y empiece a preparar su defensa en los tribunales".

Son las declaraciones que Mazón hacía a su llegada a Les Corts, acompañado por el vicepresidente, el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, donde se sometía a la sesión de control al Consell en el pleno del Parlamento valenciano. Allí ha respondido a preguntas de la oposición sobre la gestión de la catástrofe. "No hay subida de sueldo, los derechos retributivos de los funcionarios hay que mantenerlos, porque es toda una vida de dedicación. Es una polémica estéril", ha asegurado el president.

Fue el pasado martes cuando el pleno del Consell aprobó eliminar el límite que había en las retribuciones de consellers y secretarios autonómicos, de manera que las personas que se incorporen al Gobierno valenciano en esos cargos procedentes de alguna responsabilidad pública podrán mantener el sueldo que percibían. Además, el president ha explicado preguntado por la exigencia de su dimisión que reclaman el PSPV-PSOE y Compromís desde la bancada de la oposición, que "estoy dando todo de mi parte, día a día, sin descanso".

Mazón defiende que ha dado la cara

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido que ha "dado la cara, una y otra vez", sobre la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido "un mes tarde, arrastrando los pies", y no admitiendo "ni un solo error". "No pidió perdón, no hizo nada de autocrítica, cosa que yo sí he hecho, por respeto a todos los afectados", ha dicho.

La oposición pide la dimisión de Mazón

Ha siso una sesión de control muy bronca, con continuas interrupciones y llamadas al orden. La oposición le ha pedido que dimita y Mazón ha culpado de todo al gobierno central.

Precisamente, este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afrontaban su primer cara a cara tras la DANA en el Pleno del Congreso. Se esperaba un debate tenso y así fue. Pedro Sánchez comenzaba su intervención asegurando que "el Gobierno de España cumplió con las responsabilidades y lo sigue haciendo y seguirá".

La DANA, que ha dejado más de 200 fallecidos en nuestro país, marcaba el encuentro. Sánchez y Feijóo no habían hablado en en este último mes a pesar de la magnitud de la tragedia. Era el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el encargado de hacer dos rondas de consultas con los portavoces parlamentarios.

En su intervención desde el Congreso, Sánchez se preguntaba"cómo es posible que PP y Vox acusen al Gobierno de España de no haber informado a la Generalitat valenciana cuando la Delegada del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana habló con las Consejeras responsables 13 veces durante aquel día y hubo cinco altos cargos que contactaron en cinco ocasiones con el gabinete del seños Mazón".

