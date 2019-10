José María Macías: "Intentaron crear un aparataje jurídico real sobre bases no sólidas"

¿Hay malestar en la Fiscalía por la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo sobre 'el procés'?

"Me cuesta creer que sea la palabra 'malestar la que defina la sensación de los fiscales. Los fiscales son profesionales y obviamente no estarán satisfechos con el resultado porque ellos hacían un planteamiento sólido, asentado en la convicción, de que su posición era correcta y después el Tribunal ha hecho el mismo trabajo sólido y ha llegado a otra conclusión. Los que ejercemos la función de parte, y yo lo hago como abogado, cuando no te dan la razón pues no estás especialmente satisfecho, pero de ahí a llegar al extremo que se comenta con la Fiscalía me cuesta creerlo. Seguramente es otro sentimiento el que tiene la Fiscalía".

¿Cómo interpreta la sentencia el derecho a decidir?

"La sentencia explica muy bien, y es muy conveniente ponerlo de manifiesto, que se ha intentado construir un aparataje jurídico real sobre bases no sólidas ni consistentes para intentar justificar algo no tanto en España, sino en el exterior. Esa justificación carecía de base por completo y la falta de ese derecho a decidir es un ejemplo entre lo mucho que se ha hecho que no tiene ninguna consistencia jurídica".

¿Quedarán en libertad en tercer grado algunos condenados?

"Aunque la sentencia se ha dictado ahora ya llevan dos años en prisión, la cuarta parte se va a cumplir en un periodo de tiempo breve. Hay dos años que se computarán como cumplimiento aunque hayan sido preventivos porque esa es la norma. Sobre la posibilidad de poder disfrutar de un tercer grado es conforme a nuestra legislación penitenciaria que se aplica a todo condenado. Se trata de hacer un tránsito desde la situación de prisión a la libertad que asegure la reinserción".