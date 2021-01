José Luis Escrivá quiere terminar con la jubilación obligatoria, un mecanismo "anómalo"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha asegurado que se deben realizar "ajustes paramétricos para que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal". Para lograr este objetivo, Escrivá ha explicado que se podría eliminar "la posibilidad de jubilación obligatoria en convenios".

Estas declaraciones realizadas en el programa Más de Uno de Onda Cero han sido luego reafirmadas por el propio Escrivá en un foro sobre fondos europeos organizado por la escuela de negocios Deusto, donde ha asegurado que quiere terminar con la jubilación obligatoria, un mecanismo "anómalo" que impide que un trabajador pueda continuar trabajando voluntariamente más allá de la edad legal y que no existe en otros países europeos.

Escrivá también ha expresado su malestar, decepción y desconcierto porque, según ha afirmado, "se ha creado una narrativa artificial" en torno a la reforma de las pensiones que el Gobierno ha enviado a Bruselas.

"El periodo de cálculo no es ni de lejos el elemento central de lo que estamos discutiendo", ha insistido Escrivá, que ha señalado que no puede estar saliendo a "desmentir" todas las cosas que se dicen en relación a los trabajos que realiza o está realizando su Departamento.

"Yo no puedo estar saltando a cantidad de cosas, a éstas y muchas otras. No voy a estar reactivo sobre lo que yo elaboro y construyo (...) No voy a estar en el juego de que me marquen la agenda desde fuera", ha subrayado Escrivá.

"¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en medio de algunos cálculos intermedios, donde salen cosas, alguien los ha cogido y ha creado de eso una narrativa para poder establecer de eso una narrativa de confrontación", ha opinado.