José Luis Bonet: "Existe una disciplina fiscal que no permite hacer cualquier cosa"

"De lo que he oído al candidato Pedro Sánchez me quedo con dos palabras "moderación y progreso" y añadiría más. Añadiría empresa, empleo, Europa y crecimiento. Y si realmente la moderación se cumple, en caso de que se cumpla la moderación, las empresas seguirán cumpliendo su función que es internacionalizarse, digitalizarse, procurarse un mayor talento mediante la formación y contribuir así al bienestar general de los españoles.

El freno en Europa está echado porque existe una disciplina fiscal que no permite hacer cualquier cosa y hay que ceñirse a ésto. Pero me gustaría apuntar es que lo importante, en un sistema como el nuestro, son las empresas. Son las que en definitiva organizan la vida de la gente, les permiten el bienestar que teienen y que estas funcionen, es fundamental. Y un Gobierno, si quiere hacer una política coherente, tiene que apoyar, estimular y que estas empresas hagan lo que tienen que hacer y no se desanimen.

En este sentido, en España, tenemos que aportar por la internacionalización, la digitalización y la formación. Esto es fundamental y el Gobierno tiene que estar atento a desarrollar políticas en función de estos puntos.

Alcanzar estos objetivos dependerá de la moderación que adopte el Gobierno en sus medidas. Pagar más impuestos, cuando ya estamos pagando mucho todos, no es una buena noticia. La moderación en este aspecto tiene que ser máxima porque a las empresas no hay que desanimarlas, hay que estimularlas".