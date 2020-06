José Luis Ábalos cree que "no es procedente" que el Congreso investigue a Felipe González por los GAL

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, se ha mostrado contrario a crear una comisión de investigación en el Congreso al expresidente del Gobierno Felipe González tal y como han solicitado los grupos nacionalistas e independentistas por unos documentos de la CIA sobre los GAL.

"No creo que sea un motivo especial en el que se deba dedicar el Parlamento por un hecho que pasó hace años y que tuvo su resolución judicial y que tuvo condenas", ha asegurado Abalos en un acto junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el aeropuerto de Barajas.

Para Abalos, este tema, que ya tuvo una "resolución judicial", deja de tener "relevancia política" y pertenece al terreno judicial. "Me parece que no es la vía, no es procedente", ha censurado el secretario de Organización del PSOE.

En este sentido, Abalos ha señalado que es "legítimo" que los grupos planteen sus propuestas, "algunas peregrinas", pero el resto de formaciones también pueden decir que "no corresponde": "Ahí se establece un legítimo juego de mayoría que finalmente resuelve la opinión de estas iniciativas".

Con todo, ha dicho que al PSOE "no le parece bien" esta petición de comisión de investigación en la Cámara Baja y que por tanto el Grupo Socialista no lo apoyará porque considera que detrás de cada cuestión en política el afán "no está en la búsqueda de la verdad", sino en el sentido "oportunista".