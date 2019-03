Fernández Díaz pide sentido de Estado a los críticos con la Guardia Civil

Fernández Díaz ha hecho estas manifestaciones en rueda de prensa en su primera visita a Ceuta tras la tragedia que costó la vida a quince inmigrantes, donde ha respaldado a la Guardia Civil y ha tachado de absolutamente "injusto e inmoral" que se haya acusado al instituto armado por su actuación.

"Si quieren contribuir a resolver de verdad ese problema y no quieren hacerlo de forma activa, les ruego al menos que tengan sentido de Estado, sentido común y responsabilidad" y no esa actitud "no constructiva ni responsable" que han adoptado, ha enfatizado el ministro.

Jorge Fernández Díaz ha expresado que los hechos dramáticos del 6 de febrero "no es la primera vez que se producen ya que ocurrieron el 29 de septiembre de 2005 en Ceuta y el 28 de agosto del mismo año en Melilla, pero entonces el PSOE no pidió ninguna comisión de investigación". En este sentido, el ministro ha destacado que estuvo cinco horas ante la Comisión de Interior. "El PSOE pidió los vídeos, se han puesto a disposición de todo el mundo a través de la página web del Ministerio y todavía siguen pidiendo la comisión de investigación, con lo cual creo que tratan de desgastar al Gobierno y lo hacen a costa del fallecimiento dramático de personas", ha señalado.

El ministro ha asegurado que el Gobierno ha tenido "transparencia, la cual no tuvieron ellos", por lo que ha pedido un pacto de Estado para afrontar la inmigración irregular. "El sentido común y de Estado deben predominar por encima de la legítima crítica partidista", ha subrayado. Ha recalcado que "el Gobierno de España ha estado y estará con la Guardia Civil, es un apoyo sin fisuras, ya que actúan cumpliendo la ley en una zona tan singular como es Ceuta, pero la política de inmigración hay que tomarla como una política comunitaria y de Estado". Tras criticar a las mafias que trafican con los seres humanos, ha calificado como "injusta y absolutamente inmoral" las críticas a la actuación del instituto armado, "a la que se ha acusado de no respetar los derechos humanos y el ordenamiento jurídico cuando la Guardia Civil está actuando de una manera ejemplar".

En relación a la colaboración con Marruecos ha comentado que "hay que estrechar la relación con un país vecino, amigo, socio y aliado como Marruecos, donde hay miles y miles de personas esperando entrar ilegalmente. Se van a producir más intentos y esperamos estrechar esta colaboración con Marruecos porque será fructífero para los dos países". "Las fronteras deben estar seguras y hay que respetar las mismas porque los inmigrantes tienen que entender que saltar no es el camino aunque la desesperación los lleva a actuar de esta forma", ha comentado. En relación a las palabras del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero quien ha abogado hoy por alcanzar un pacto de Estado sobre la inmigración irregular, un asunto que, a su juicio, "no debe tener un color político", el ministro ha dicho que "Zapatero me llamó y estoy de acuerdo con su planteamiento".

En este sentido, ha añadido sobre este asunto que "habrá que esperar a que su partido le haga caso para tratar este tema como política de Estado". También hoy y durante una visita a Barcelona, el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha subrayado que este instituto armado "no tiene más obligación que cumplir y hacer cumplir la ley, ya que para esto nos pagan", y ha añadido que son un cuerpo "muy curtido".