Jorge Buxadé, de Vox, acusa a Echenique de "protegerse en su enfermedad" para "ir esparciendo su odio"

Jorge Buxadé, portavoz del Comité de Acción Política de Vox, habla sobre la agresión a la diputada Rocío de Meer en Sestao y contesta a Pablo Echenique, de Podemos, quien insinuó que se trataba de un bulo: "Indigno, innoble, infame, miserable, mezquino, abyecto, canalla, despreciable, pérfido, ruin, miserable, vil... Todo esto y mucho más es Echenique, que se protege detrás de su enfermedad para esparcir su odio y resentimiento. Han instigado el acoso y se permiten el lujo de decir que mentimos".

"Sobre Echenique me voy a tener que morder la lengua. No me sale el exabrupto pero tendría que decir muchísimas cosas. Es un meme en sí mismo, pero es un meme odioso que genera odio y resentimiento. Se protege en su enfermedad que parece que le da un halo para decir lo que le da la gana", insiste Jorge Buxadé. Así, le reprocha que se proteja "detrás de su enfermedad para "ir esparciendo su odio y su resentimiento por las redes sociales".

"Silencio mezquino" de Sánchez

Buxadé ha hecho extensiva esta acusación a Podemos y a "los bilduetarras", quienes, según ha denunciado, llevan toda la legislatura "instigando a la violencia" contra Vox y sus simpatizantes.

"Instigan las coacciones, amenazas y actos de acoso y después se permiten el lujo de decir que mentimos y de negar esa violencia", ha dicho Buxadè, quien también se ha quejado del "silencio mezquino y miserable" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante "una agresión a una diputada nacional".

Además, ha añadido que "no menos indigna es la equidistancia" que ha atribuido al PNV al que, como partido que gobierna en Euskadi, ha señalado como "responsable de asegurar la protección de la vida y la libertad de sus afiliados" allí.

Cree que sacarán representación en Galicia y País Vasco

Se ha mostrado optimista con las elecciones gallegas y vascas: "Vamos a salir representados en los parlamentos vascos y gallegos. Contamos con encuestas que nos dicen que van a estar ahí. Y porque los 300 de Sestao que votaron a Vox se merecen que alguien levante la voz por ellos".

Además, Vox presentará una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra Pablo Iglesias, Dina Bousselham, la abogada que en principio representó a ambos en una pieza del caso Villarejo (Tándem), Marta Flor; y uno de los fiscales de la causa, Ignacio Stampa, a quienes atribuye seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comenta determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público.

Vox cree que lo ocurrido es constitutivo de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.