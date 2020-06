Jordi Sànchez asegura estar dispuesto a renunciar a su escaño y dejar la política para salir en libertad

El hasta ahora candidato de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, ha declarado ante el Supremo que está dispuesto a renunciar a su escaño e incluso a dejar la política para salir en libertad.

El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, confirmaba este anuncio tras la celebración de la vista celebrada en el alto tribunal para estudiar su recurso contra la prisión preventiva. Junto al recurso de Sànchez, el alto tribunal ha revisado también esta mañana otro presentado por el ex conseller Joaquim Forn.

Ambos están imputados en la causa abierta en el Supremo por el proceso independentista y llevan en prisión preventiva desde el pasado otoño. Pero, aparentemente, sus destinos podrían separarse, porque el fiscal ha pedido la libertad bajo fianza para Forn y el mantenimiento de la prisión para Sànchez. En concreto, el fiscal Fidel Cadenas ha solicitado la libertad con fianza de 100.000 euros para Forn por orden del Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, y teniendo en cuenta la enfermedad que al parecer sufre el político catalán.

Aunque Vox, que ejerce la acusación popular en este caso, ha pedido que se mantenga la prisión preventiva para el exconseller, las posibilidades de que salga en libertad bajo fianza de manera más o menos inminente parecen altas. Y siendo cierto que no hay una solución de continuidad entre una y otra circunstancia, o al menos ninguna fuente lo ha señalado, es verdad que lo que el abogado defensor de Sànchez ha dicho a los magistrados del Supremo es que estaría dispuesto a renunciar a su escaño si ello fuera necesario para salir en libertad. Forn renunció a su escaño poco después de las elecciones catalanas de diciembre.

Ha sido el abogado defensor de Sànchez, Jordi Pina, quien ha manifestado al Supremo que su cliente estaría dispuesto a renunciar a su acta de diputado, o incluso a más aspiraciones políticas, si fuera necesario para no seguir en prisión preventiva. El letrado lo ha explicado en dos ocasiones durante su alocución, según fuentes presentes durante la vista, y ha argumentado que su representado nunca ha estado en política, sino en la docencia, a la que podría volver, y que lo que quiere es salir en libertad, abrazar a sus hijas, y que si eso pasa por renunciar a la política, pues estaría dispuesto.

El anuncio no era esperado y, de hecho, fuentes de la defensa habían informado de la intención de insistir en la petición de un permiso para que Sànchez pudiera acudir ante el Parlament para que se pudiera celebrar el pleno de su investidura.

Las mismas fuentes de la defensa de Sànchez han explicado que durante la exposición de unos diez minutos que el imputado ha realizado ante el tribunal Sànchez no se ha referido a la petición de un permiso para acudir al Parlament a su investidura.

El todavía diputado de JxCat ha tomado la palabra ante la Sala para pedir su libertad afirmando que no ha cometido ningún delito ni tiene intención de cometer ninguno, de modo que no hay riesgo de reiteración delictiva, según su defensa.

Además, y según fuentes de la acusación popular, Sànchez ha dicho que nunca recibió instrucciones judiciales, y por tanto no pudo haber desobediencia; que es un hombre de paz y que no ha detentado ningún liderazgo carismático en proceso independentista, como se le atribuye en los autos que decretaron su prisión. En todo caso, todas las fuentes confirman que Sánchez, en su intervención posterior a la intervención de su letrado, no ha desmentido el anuncio de su renuncia realizado por éste.