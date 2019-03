Joan Coscubiela: "La posición del PP en Cataluña es de cerrazón"

El portavoz parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha reiterado en Espejo Público su rechazo a la "declaración de insurgencia" presentada por Junts pel Sí (JxS) y la CUP para desconectar Cataluña de España.

Considera que la moción "es un pozo sin fondo irrealizable" y ha explicado que quiso dar un voto de confianza parcial a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pero que ésta ha incumplido su promesa de respetar el reglamento y debe asumir que es la representante de todo el Parlament.

Sostiene que si pudiera echar marcha atrás no tendría ningún problema en volver a apoyar la candidatura de Forcadell porque con ese apoyo tiene más autoridad moral para exigirle que sea la presidenta de todos. Espera que rectifique por el bien del Parlament.



Después de que el diputado de su grupo, Joan Giner, denunciara haber recibido amenazas de su formación para votar en contra de la moción soberanista, Coscubiela destaca que esto no sucedió así y que "su grupo estuvo discutiendo hasta el cansancio hasta tomar una decisión por consenso".



Coincide con quienes denuncian que la posición del PP con Cataluña es de cerrazón. "No se puede continuar manteniendo una realidad así", asegura. Cree que cuando su grupo no vota como otros quieren, les denuncian pero ellos tienen su propia hoja de ruta que pasa por un referendum en 2016. Plantean un proceso constiituyente porque el sistema político nacido en la Transición está agotado."Desde muchos espacios sociales piden diálogo y puentes y cuando hay una fuerza política que lo practica les acusan de ambigüedad", asegura Coscubiela.

Asegura que hace falta que el PP salga del bunker de una vez y recuerda que hay alternativa y es la que ellos plantean. Está seguro de que todo su grupo va a respetar la disciplina de voto porque es una cuestión de código ético y de coherencia.