Joan Baldoví: "No podemos quedarnos en el no y no hacer absolutamente nada"

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha explicado que debe ser Mariano Rajoy el que asuma la responsabilidad. "Yo le pediría valentía. Ha ganado votos y escaños y se ha ofrecido como presidente del Gobierno. Que se postule como candidato", ha relatado.

Sin embargo, Baldoví cree que "todos los indicios apuntan a que Rajoy se va a declinar" si no consigue los apoyos necesarios y ha destacado la "imprevisibilidad" de Rajoy.

En caso de que no haya opción de gobierno alrededor del Partido Popular, Joan Baldoví no descarta una opción de izquierdas. "Ahora es el tiempo de Mariano Rajoy. Si todos decimos que no, tendremos alguna obligación. No podemos quedarnos en el no y no hacer absolutamente nada", ha manifestado.

Asimismo, ha confesado que "seríamos mucho más generosos en una alternativa que impidiera que Mariano Rajoy estuviera nuevamente de presidente del Gobierno".

El portavoz de Compromís ha hecho una reflexión respecto a poder pactar con Ciudadanos, PSOE y Podemos. "¿Por qué no podemos hacer un documento de mínimos en el que seamos capaces de entendernos en algunas cosas como una ley de educación, reforma laboral...? No intentarlo sería resignarse y condenar a los españoles a volver a votar", ha explicado.

Lo que sí tiene claro Baldoví es que son los políticos los que tienen que desbloquear la situación actual para evitar unas terceras elecciones.

En cuanto a la entrada de Compromís en el Congreso, Baldoví ha declarado que "creemos que tenemos derecho a tener un grupo propio. Vamos a recurrir a la decisión de la mesa, pero con pocas esperanzas".