Jesús María Silva, abogado de la Infanta: "Algún día sabremos qué hay detrás de Manos Limpias"

El abogado de la Infanta Cristina Jesús María Silva ha hablado ante los medios de comunicación y preguntado sobre si considera que el interrogatorio de la hermana del Rey en el juicio por el Caso Nóos ha sido 'a la carta', dice que "todos los interrogatorios son 'a la carta' porque responden a una estrategia de defensa".

Sobre la acusación de Manos Limpias, Silva dice que "esta es la sociedad del espectáculo" y añade que "si no se estuviera retransmitiendo, Manos Limpias no se hubiera personado" y si lo hubiera hecho, cree que "no hubiera adoptado la actitud que ha adoptado en este procedimiento" en el que "pasan más cosas fuera que dentro" de la sala, en referencia a 'tuits' de Manos Limpias "ridiculizando a la otra parte" o "manifestaciones por televisión" en las que dicen que la Infanta no tuvo valor al no contestar a algunas preguntas durante el interrogatorio.

Silva responde que la Infanta estaba en su derecho de no responder y añade que el "silencio no se puede valorar negativamente" y añade "si existe un asesor de la Casa Real, me extraña mucho que no estuvieran al tanto de cualquier cuestión que pudiera afectar a la vida pública de la Infanta".

Sobre la declaración de Pau Molins, también abogado de la Infanta, en la que dice que Manos Limpias se debería revisarse el nombre, Silva puntualiza que "algún día sabremos qué hay detrás de Manos Limpias" y se verá "que haber depositado la soberanía popular en Manos Limpias ha sido un 'craso error' de todos"

Preguntado sobre la postura de la Infanta que defiende la inocencia de su marido, Silva dice que "todavía no se ha demostrado lo contrario" y añade que "estamos negando la Constitución" que dice que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.