Jéssica Rodríguez presenta un escrito a la comisión del Senado y reitera lo que declaró en el Supremo sobre el caso Koldo: "Yo no cambio de opinión"

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, ha vuelto a ratificar su testimonio sobre el caso Koldo, tal como lo hizo el pasado 27 de febrero ante el Tribunal Supremo. Esta vez lo ha hecho por escrito, dirigiéndose a la comisión de investigación del Senado y acompañando su mensaje de un justificante médico que explicaba su ausencia en la comparecencia prevista para este lunes.

En el documento enviado, la expareja de Ábalos insiste en que no hay contradicciones en su versión. "Pierdan cuidado, yo no cambio de opinión", afirma. También recalca que no tiene "dos versiones" sobre los hechos que ya explicó ante el Supremo: "Lo que dije aquel día es rigurosamente cierto y en ello me ratifico íntegramente, tanto en este escrito como si hubiera acudido a esa Comisión".

Ausencia justificada por motivos médicos

Jéssica no acudió este lunes a la comisión del Senado que investiga las presuntas irregularidades cometidas durante la pandemia en la compra de mascarillas, una trama vinculada a Koldo García, exasesor de Ábalos. La sesión estaba programada para las 11:00 horas en la Cámara Alta, pero su ausencia fue respaldada por un parte médico.

Uno de los focos de la comisión es esclarecer los posibles beneficios que Jéssica Rodríguez habría recibido de esta red, como el uso gratuito de una vivienda en Madrid o la contratación en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), donde supuestamente cobró sin ir a trabajar.

Sobre estos temas, Jéssica ya había declarado en el Tribunal Supremo que desconocía quién pagaba el alquiler del piso en el que residía y que José Luis Ábalos no tuvo nada que ver en su contratación. Además, asegura que su versión no ha cambiado y que mantiene lo dicho en sede judicial.

Le acompañaba en actos y viajes oficiales

Rodríguez no solo compartía su vida personal con Ábalos, sino que también lo acompañaba en actos institucionales y desplazamientos oficiales. Según audios a los que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, en febrero de 2019, Jéssica esperaba frente al Ministerio de Transportes para que Koldo García la recogiera en coche.

"Si bajas de la Castellana hacia abajo, estoy en la acera donde está el Ministerio, que no sé si querías que te esperase aquí", le dice en un audio. Posteriormente, le envió una foto desde el interior del edificio con el mensaje: "Está hablando José". A lo que Koldo respondió: "Llego a la puerta ahora mismo. No salgas hasta que llegue yo".

Además, también viajó con Ábalos en un viaje oficial a Moscú, en el que el exministro visitó unas instalaciones, mientras ella seguía viviendo en el piso de Plaza de España, cuyo alquiler, según se investiga, lo habría pagado un socio vinculado a Víctor de Aldama.

Comunicación con su supuesto jefe en las empresas públicas

Durante el tiempo que estuvo contratada en empresas públicas, su comunicación laboral era principalmente con Joseba García, hermano de Koldo y supuesto jefe suyo. Según los mensajes revelados, Jéssica Rodríguez le pedía instrucciones para rellenar los partes de trabajo.

"Tengo que rellenar los partes, así que tú me dirás qué pongo", consultaba. Joseba le indicaba: "Pon trabajo administrativo y ya está". En otro intercambio, Jéssica preguntaba si debía poner que trabajaba en remoto: "¿A esta mujer le pongo que todo lo estoy haciendo con teletrabajo, no?" "Ponle que sí", respondió Joseba. De esta forma, Rodríguez llegó a justificar oficialmente más de 3.600 horas de teletrabajo.

Un inicio polémico y una relación breve

La relación entre Rodríguez y Ábalos, que se prolongó durante poco más de un año, se inició supuestamente a través de un catálogo de prostitutas que Koldo García mostró al entonces ministro. Según declaraciones, ella definía el vínculo como "monógamo", aunque Ábalos seguía casado durante esa etapa. La ruptura se produjo cuando él no cumplió su promesa de divorciarse.

