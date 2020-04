Javier Solana, tras superar el coronavirus: "Ha sido duro, pero lo más importante es que uno se cura"

El exministro y ex secretario general de la OTAN Javier Solana recibió el pasado jueves el alta tras pasar hospitalizado cuatro semanas y media por coronavirus, enfermedad en la que dio positivo a mediados de marzo. Solana reconoce que "ha sido duro, pero lo más importante es que uno se cura".

"Me bajaron a la UCI cuando yo creí que estaba saliendo y me empecé a ahogar", ha relatado Solana en una entrevista en la cadena Ser. "No se habla mucho porque hablar cansa un horror cuando estás flojo y con los pulmones mal", ha afirmado.

El exministro ha asegurado que estuvo "solo todo el tiempo", que solo tenía a su "compañero de habitación". "He tenido dos; uno de 85 que luchó muchísimo y no pudo con ello, y otro de 55 años al que yo le iba explicando lo que le iba a pasar", ha contado.

"Salimos muy machacados, he perdido más de diez kilos. Estoy hecho un alfeñique. Pero tengo apetito", ha asegurado el exministro.