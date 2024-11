Javier Hidalgo asegura que "es falso" que se haya reunido con Pedro Sánchez y niega trato de favor

Este viernes estaban citados a declarar en el Senado Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y supuestamente de Begoña Gómez; y Javier Hidalgo, expresidente de Globalia. Hidalgo ha hablado durante unos minutos, ella no. El expresidente de Globalia ha negado las acusaciones sin dar muchos detalles sobre su relación con Víctor de Aldama o Koldo García. La asistente de Moncloa tampoco ha aclarado si ayudó a Begoña Gómez en sus asuntos privados.

En un tono desafiante, Javier Hidalgo insiste en que el rescate de Air Europa fue un préstamo: "No fue un rescate". Afirma que su relación con Pedro Sánchez no va más allá de una reunión junto con otros empresarios. "Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez", explica en la comisión, a la vez que niega el trato de favor.

"No entiendo de dónde salen estos bulos", denuncia un Hidalgo que se ha limitado a leer un comunicado para negarlo todo sin aclarar si se reunió con la esposa del Presidente, Begoña Gómez. Antes, en esa comisión era el turno de la asesora de Moncloa que hizo gestiones para Begoña Gómez.

Cristina Álvarez no contesta a preguntas

"No contestaré a las preguntas que me formulen acogiéndome a mi derecho a no declarar", ha esgrimido la asesora de Moncloa Cristina Álvarez. La compareciente ha aludido al hecho que "las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas".

Esta comisión tenía que recabar el testimonio de la asesora de Cristina Álvarez, a la que el PP reprocha haber hecho gestiones para Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la Universidad Complutense de Madrid.

