Jaume Alonso-Cuevillas: "Si como esperamos la resolución alemana es favorable, Puigdemont volverá a Waterloo"

Jaume-Alonso Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont, valora la decisión de la justicia alemana al no ver la extradición por rebelión y sedición. Dice que ha hablado con el expresidente catalán y "la resolución está en la línea de lo esperado". Asimismo, cree que la decisión del tribunal alemán de no conceder la extradición por rebelión es "definitiva", algo que el ex ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, niega.

Explica que el siguiente paso que se abre ahora es "tramitar la euroorden por malversación. Aún no hemos hecho alegaciones, pero confiamos en que también sea rechazada la extradición". Asimismo, cree que "no va a haber extradición porque no hay malversación".

"El problema es que los hechos son constitutivos de desobediencia. El Código Penal no contempla ningún delito que castigue una proclamación de independencia si es de forma pacífica. No digo que no fuera ilegal lo que se hizo, pero como mucho entramos en un delito de desobediencia, jamás de rebelión, y la malversación no existe", ha añadido.

Por último, preguntado por si han considerado que si Alemania decide la entrega, presentar un recurso de amparo de modo que el procedimiento se alargaría, ha indicado que van "paso a paso". "Es una partida de ajedrez complicada. Si hay otros escenarios tomaremos las decisiones oportunas", ha concluido.